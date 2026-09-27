Τσουκαλάς: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που αισθάνονται ότι χρωστούν στη χώρα

Κριτική προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην ακρίβεια, το κόστος ενέργειας και την εικόνα που, όπως υποστήριξε, έχει η κυβέρνηση για την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται, κατά την άποψή του, σε ένα περιορισμένο τμήμα της κοινωνίας, κάνοντας λόγο για «δύο Ελλάδες». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, τις οποίες χαρακτήρισε ενδεικτικές μιας, όπως είπε, «απίστευτης αλαζονείας».

Η κριτική στον πρωθυπουργό

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε παράλληλα τον πρωθυπουργό, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «Λουδοβίκος», προκειμένου να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση δεν έχει επαρκή εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Αναφερόμενος στα πολιτικά διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς», ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η χώρα έχει έναν "Λουδοβίκο", δεν χρειάζεται άλλον. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν».

Στη συνέχεια έθεσε το ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο του πολιτικού σχεδιασμού του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι «ο μόνος δρόμος για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία είναι με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα». Όπως είπε, τα πολιτικά ενδεχόμενα που βλέπει είναι «ΠΑΣΟΚ και προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο και Σαμαρά».

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Η αποτίμηση των δημοσκοπήσεων

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και την καταγραφή υψηλότερων ποσοστών για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ.

Όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε εκεί «το πιο ριζικά αντιπαραθετικό και συνάμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο πρόγραμμα» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Κατά τον ίδιο, ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης θα πρέπει να προτείνει διαφορετική κατεύθυνση για τη χώρα σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική.

Παρέμβαση στον ΕΦΚ για τα καύσιμα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο κόστος της ενέργειας και την επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά την πλήρη κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά παρεμβάσεις στα επίπεδά του.

Όπως ανέφερε, στο πετρέλαιο θέρμανσης το ευρωπαϊκό κατώφλι ανέρχεται σε 2,1 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο ΕΦΚ διαμορφώνεται στα 28 λεπτά ανά λίτρο. Για το ντίζελ κίνησης έκανε λόγο για ευρωπαϊκό κατώφλι 33 λεπτών και ελληνικό επίπεδο 41 λεπτών ανά λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη βενζίνη ανέφερε 35,9 λεπτά έναντι 70 λεπτών ανά λίτρο στην Ελλάδα.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις και ζήτησε άμεση παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Όπως ανέφερε, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να εφαρμοστεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, περίπου τέσσερις έως πέντε μήνες, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της.

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