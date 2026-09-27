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Καύσιμα: Να στηριχθούν και τα βενζινοκίνητα ΙΧ – Τι ζητούν οι πρατηριούχοι πριν από τα μέτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:26 - 27 Σεπ 2026

Καύσιμα: Να στηριχθούν και τα βενζινοκίνητα ΙΧ – Τι ζητούν οι πρατηριούχοι πριν από τα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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Την ανησυχία του κλάδου των πρατηριούχων, αλλά και των καταναλωτών, για το αυξημένο κόστος των καυσίμων εξέφρασε η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ενόψει της εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων που αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Η κ. Ζάγκα υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις στήριξης θα πρέπει να καλύπτουν και τους οδηγούς βενζινοκίνητων οχημάτων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της.

«Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Είναι άδικο να μείνει εκτός στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων έχει εξελιχθεί, κατά την ίδια, σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση για πολλά νοικοκυριά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlpuvrvcalrd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Το κόστος των καυσίμων επηρεάζει όλη την οικονομία»

Σύμφωνα με την πρόεδρο των Βενζινοπωλών Αττικής, οι υψηλές τιμές των καυσίμων δεν επηρεάζουν μόνο τους οδηγούς, αλλά έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, το κόστος των καυσίμων συνδέεται με τις μεταφορές και την παραγωγή και μπορεί να επηρεάσει τις τελικές τιμές τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών. Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικότερη επιβάρυνση των καταναλωτών σε σύγκριση με πέρυσι.

Η ίδια εκτίμησε ότι οι παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά στο πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, αλλά να έχουν ευρύτερο χαρακτήρα και να αφορούν συνολικά την αγορά καυσίμων.

Τι είπε για το ενδεχόμενο πλαφόν

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στις τιμές, η κ. Ζάγκα εξέφρασε την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο οι πρατηριούχοι να επωμιστούν μόνοι τους το βάρος της συγκράτησης των τιμών.

Όπως υποστήριξε, οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να αφορά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και όχι μόνο το τελευταίο στάδιο της λιανικής.

«Θα μας βάλει στην πλάτη, στον τοίχο, θα μας στριμώξει όλους τους πρατηριούχους, θα αρχίσουν οι καυγάδες. Βάζεις πλαφόν στην εταιρία τα διυλιστήρια γιατί μου το αφήνεις; Ας σκεφτούν τι κερδίσανε πέντε χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της κατανομής του κόστους και των περιθωρίων κέρδους στα διαφορετικά στάδια της αγοράς καυσίμων.

Η αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Ζάγκα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μεταφέροντας, όπως είπε, την ανησυχία καταναλωτών από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να υποχωρούν.

Οι καταναλωτές, σύμφωνα με την ίδια, αναμένουν τις οριστικές κυβερνητικές αποφάσεις για τη χειμερινή περίοδο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος εντείνει τον προβληματισμό ενόψει των επόμενων μηνών.

«Το 56% της τιμής είναι φόροι. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα στηρίξουν πραγματικά τον καταναλωτή», δήλωσε, ζητώντας μέτρα τα οποία, όπως υποστήριξε, θα περιορίζουν ουσιαστικά την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlq0zev5r3k1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2026 - 14:32
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