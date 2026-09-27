VLCC: Εκτόξευση ναύλων 807% σε έναν χρόνο – Έως 62% άνοδος στις αξίες των τάνκερ

Σε ένα από τα ισχυρότερα ανοδικά ράλι των τελευταίων ετών έχει εισέλθει η αγορά των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC), καθώς η εκτίναξη των ναύλων μεταφοράς πετρελαίου έχει αρχίσει να αποτυπώνεται με έντονο τρόπο και στις αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, η ανοδική δυναμική ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τα τέλη Ιουλίου, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις γύρω από το Ιράν και το Στενό του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τη μειωμένη πραγματική διαθεσιμότητα πλοίων και τα υψηλά έσοδα, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τις αξίες των VLCC.

Άλμα άνω του 800% στους ναύλους σε ένα έτος

Η εικόνα των ναύλων αποτυπώνει το μέγεθος της μεταβολής.

Ο μέσος όρος της αγοράς VLCC, σύμφωνα με τον Baltic Exchange, κινήθηκε περίπου στα 198.000 δολάρια ημερησίως τον Ιούλιο, πριν αυξηθεί στα 272.000 δολάρια τον Αύγουστο και εκτιναχθεί κοντά στα 449.000 δολάρια ημερησίως κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου.

Η άνοδος συνεχίστηκε μέσα στον Σεπτέμβριο. Έως τις 18 Σεπτεμβρίου, ο σχετικός δείκτης είχε φθάσει περίπου στα 722.946 δολάρια ημερησίως, έναντι 79.700 δολαρίων ημερησίως στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 807,1% μέσα σε διάστημα 12 μηνών, μεταβάλλοντας σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα για τους πλοιοκτήτες VLCC.

Η εκτίναξη των ναύλων αποτελεί παράλληλα έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και, κατ’ επέκταση, μπορεί να μετακυλίεται σε ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις. Οι επιπτώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την ενεργοβόρο βιομηχανία και την ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.

Το Στενό του Ορμούζ περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών της αγοράς διαδραματίζουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η αυξημένη ένταση γύρω από το Ιράν και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο για τα πλοία και, σύμφωνα με την ανάλυση της Xclusiv, έχουν περιορίσει τον αριθμό των VLCC που είναι πραγματικά διαθέσιμα για εμπορική απασχόληση.

Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές, η αύξηση των αποστάσεων ταξιδιού και η ανάγκη προμήθειας αργού από εναλλακτικές περιοχές ενισχύουν τη ζήτηση σε τονομίλια.

Αυτό σημαίνει ότι για τη μεταφορά της ίδιας ποσότητας πετρελαίου απαιτούνται περισσότερες ημέρες ταξιδιού. Ως αποτέλεσμα, περισσότερα πλοία παραμένουν δεσμευμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την πραγματική διαθέσιμη προσφορά VLCC και ενισχύοντας την ανοδική πίεση στους ναύλους.

Έως 62% υψηλότερες οι αξίες των μεταχειρισμένων VLCC

Η άνοδος των ναύλων έχει ήδη περάσει στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων.

Με βάση τα στοιχεία της Xclusiv, από τις 10 Ιουλίου έως τις 18 Σεπτεμβρίου η αξία ενός VLCC ηλικίας πέντε ετών αυξήθηκε από περίπου 145 εκατ. δολάρια σε 172 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο περίπου 18,6%.

Στα πλοία μεγαλύτερης ηλικίας η ανατίμηση ήταν ακόμη εντονότερη. Η αξία των VLCC ηλικίας δέκα ετών αυξήθηκε από περίπου 115 εκατ. δολάρια σε 152 εκατ. δολάρια, δηλαδή κατά περισσότερο από 32%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα πλοία ηλικίας 15 ετών. Η αξία τους αυξήθηκε από 83,5 εκατ. δολάρια σε περίπου 135 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 62% μέσα σε περίπου δύο μήνες.

Παράλληλα, οι αξίες μεταπώλησης νεότερων πλοίων αυξήθηκαν από περίπου 175 εκατ. σε 193 εκατ. δολάρια.

Οι αγοραπωλησίες στρέφονται στα παλαιότερα πλοία

Η εικόνα στην αγορά αγοραπωλησιών VLCC παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τη Xclusiv, από τις αρχές του 2026 έως τις 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 103 πωλήσεις VLCC. Η δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη στην αρχή του έτους, με 38 συναλλαγές τον Ιανουάριο και 27 τον Φεβρουάριο, ενώ στη συνέχεια περιορίστηκε σημαντικά κατά τους ανοιξιάτικους μήνες.

Το ενδιαφέρον άρχισε να επανέρχεται το καλοκαίρι, με 10 πωλήσεις τον Αύγουστο και ακόμη εννέα έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικιακή κατανομή των πλοίων που άλλαξαν χέρια. Από τις 103 συναλλαγές, οι 43 αφορούσαν VLCC ηλικίας 11 έως 15 ετών και άλλες 32 πλοία ηλικίας 16 έως 20 ετών.

Αντίθετα, μόλις πέντε πλοία που πωλήθηκαν ανήκαν στην κατηγορία έως πέντε ετών.

Η στροφή προς τα παλαιότερα VLCC έγινε ακόμη πιο έντονη τον Σεπτέμβριο. Η μέση ηλικία των πλοίων που άλλαξαν ιδιοκτήτη έφθασε περίπου τα 18 χρόνια, έναντι 13,6 ετών τον Αύγουστο.

Τα υψηλά έσοδα περιορίζουν την προσφορά προς πώληση

Ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την άνοδο των αξιών είναι τα ιδιαίτερα υψηλά έσοδα που μπορούν να αποφέρουν σήμερα τα VLCC.

Με τους ημερήσιους ναύλους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ακόμη και ένα παλαιότερο δεξαμενόπλοιο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ταμειακές ροές σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πλοιοκτήτες έχουν μικρότερο κίνητρο να προχωρήσουν σε πώληση, εκτός εάν η προσφορά που θα λάβουν περιλαμβάνει σημαντικό premium.

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής για την παράδοση νεότευκτων δεξαμενόπλοιων στρέφουν όσους επιδιώκουν άμεση έκθεση στην αγορά προς τον υφιστάμενο στόλο. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα νεότερων πλοίων ενισχύει έτσι το ενδιαφέρον για τα μεταχειρισμένα VLCC, ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας.

Κρίσιμος παράγοντας η πορεία της γεωπολιτικής έντασης

Παρά τη σημερινή δυναμική, η Xclusiv επισημαίνει ότι η ισορροπία στην αγορά παραμένει ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν και αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση τόσο των ναύλων όσο και των αξιών των πλοίων.

Αντίθετα, όσο οι γεωπολιτικές διαταραχές περιορίζουν την πραγματική προσφορά διαθέσιμων πλοίων και αυξάνουν τις αποστάσεις μεταφοράς, η αγορά VLCC είναι πιθανό να συνεχίσει να λειτουργεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Για τους πλοιοκτήτες, η σημερινή συγκυρία συνδυάζει υψηλές ημερήσιες αποδόσεις με σημαντική άνοδο των αξιών του στόλου. Για την αγορά, ωστόσο, η διάρκεια αυτής της δυναμικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των γεωπολιτικών συνθηκών και την ομαλοποίηση ή μη των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.