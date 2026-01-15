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ΕΚΤ: Τα εμπόδια εντός της ΕΕ κοστίζουν περισσότερο από τους δασμούς Τραμπ
Ειδήσεις
16:15 - 15 Ιαν 2026

ΕΚΤ: Τα εμπόδια εντός της ΕΕ κοστίζουν περισσότερο από τους δασμούς Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτική και θεσμική ελίτ  Βρυξελλών συγκεντρώθηκε χθες το βράδυ στην επιβλητική αίθουσα του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη δεξίωση της Πρωτοχρονιάς. Το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν σαφές, αν και υπερβολικά γνώριμο. Η Ευρώπη πρέπει «να αξιοποιήσει πολύ καλύτερα τη δύναμη που απορρέει από την τεράστια ενιαία αγορά μας», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν απευθυνόμενη σε αξιωματούχους, πρέσβεις και υψηλόβαθμα στελέχη των θεσμών της ΕΕ. «Θέλουμε οι εταιρείες μας να βρίσκουν τις καλύτερες συνθήκες για να αναπτυχθούν εδώ, στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με το Bloomberg, πρόκειται για ένα τιτάνιο εγχείρημα, το οποίο έχει διαφύγει από τα χέρια μιας ολόκληρης γενιάς πολιτικών. Ένα νέο άρθρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί απόδειξη αυτής της αποτυχίας και προσφέρει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι τριβές στο εμπόριο εντός της ΕΕ είναι πιο επιβαρυντικές ακόμη και από τον υψηλότερο δασμό που είχε απειλήσει να επιβάλει πέρυσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Εμπόδια, όπως οι διαφορές στους εθνικούς κανόνες και κανονισμούς, οι δυσκίνητες διοικητικές διαδικασίες και οι πρακτικές που δεν ευνοούν τον υγιή ανταγωνισμό δημιουργούν κόστος ισοδύναμο με επιβαρύνσεις ύψους 67% για τα αγαθά και 95% για τις υπηρεσίες, όπως γράφουν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ, μεταξύ των οποίων η Λουτσία Κουαλγκιέτι και η Βανέσα Γκουνέλα.

Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις που η κεντρική τράπεζα ζητά εδώ και χρόνια. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζει συχνά ότι η απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την ευημερία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Μπιλ Γουάιτ, σε συνέντευξή του σήμερα στο Bloomberg.

«Κάθε έξυπνος επιχειρηματίας που επενδύει στην Ευρώπη… θα προτιμούσε πολύ λιγότερη ρύθμιση», δήλωσε ο Γουάιτ, προσθέτοντας αιχμηρά ότι «υπάρχουν πολλοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν έχουν ποτέ υπογράψει επιταγή ή δεν έχουν υπάρξει ιδιοκτήτες επιχείρησης».

Στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση, η φον ντερ Λάιεν εξήρε επίσης τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur, την οποία θα υπογράψει το Σάββατο στην Παραγουάη μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί μια αγορά που αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί πρόταση για το λεγόμενο «28ο καθεστώς», ένα πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, που θα επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των νομικών και κανονιστικών συστημάτων.

Τόσο η έκθεση Ντράγκι, όσο και η έκθεση Λέτα για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ έχουν ζητήσει την υιοθέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού, αν και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου προειδοποιούν ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσει επιπλέον πολυπλοκότητα ή αβεβαιότητα.

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