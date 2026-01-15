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Ζαχάροβα κατά Δύσης: Πρώτα επινόησαν εχθρούς και τώρα θέλουν να προστατεύσουν τη Γροιλανδία
Ειδήσεις
16:07 - 15 Ιαν 2026

Ζαχάροβα κατά Δύσης: Πρώτα επινόησαν εχθρούς και τώρα θέλουν να προστατεύσουν τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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«Απαράδεκτους» χαρακτηρίζει η Μόσχα τους δυτικούς ισχυρισμούς ότι η Ρωσία και η Κίνα συνιστούν απειλή για τη Γροιλανδία.  

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι η κρίση γύρω από την περιοχή καταδεικνύει την έντονη ασυνέπεια με την οποία η Δύση εφαρμόζει τη λεγόμενη «έννομη τάξη».

«Πρώτα επινόησαν κάποιους επιτιθέμενους και στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι ήταν έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους», δήλωσε η Ζαχάροβα σχολιάζοντας τις ενέργειες της Δύσης στη Γροιλανδία.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τη θέση της Κίνας σχετικά με το απαράδεκτο των (δυτικών) αναφορών περί δραστηριοτήτων Ρωσίας και Κίνας γύρω από τη Γροιλανδία ως λόγου για την τρέχουσα κλιμάκωση», κατέληξε η Ζαχάροβα.

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