Ολοκλήρωση συγχώνευσης CPA Kudos Greece και HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε

Οι CPA Kudos Greece και HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, σημαντικές εταιρείες στον κλάδο των ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών, ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συγχώνευσής τους, λειτουργώντας εφεξής ως ενοποιημένος οργανισμός.

Ο νέος συγχωνευμένος οργανισμός θα διατηρήσει την ονομασία «CPA Kudos Greece» και φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή παρακαταθήκη των δύο εταιρειών, ενσαρκώνοντας μία πρωτοποριακή φιλοσοφία στον τομέα της.

Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη συγχώνευση στο κλάδο των ελεγκτικών εταιρειών τα τελευταία έτη, σε μία περίοδο προκλήσεων για την επιχειρηματικότητα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η οποία επιτάσσει συνέργειες.

Η νέα εταιρική οντότητα στοχεύει να πρωτοπορήσει στον κλάδο της, αποτελώντας έναν κυρίαρχο παίκτη με αδιαμφισβήτητη ισχύ:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.000.000 ευρώ

Η συγχώνευση εισάγει ένα νέο πρότυπο συνεργασίας στον κλάδο των οικονομικών υπηρεσιών, αναδιαμορφώνοντας το τοπίο

Ο νέος οργανισμός συνδυάζει την τεχνογνωσία των CPA Kudos Greece και HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε με ενισχυμένες υπηρεσίες, ευρύ πελατολόγιο και αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία

Στόχος της CPA Kudos Greece είναι να αναδειχθεί στα επόμενα έτη στην κορυφαία δεκάδα του κλάδου.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στη CPA Kudos Greece.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της CPA Kudos Greece δήλωσε σχετικά: «Έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας, η οποία πιστεύω ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά, συνδυάζοντας τις δυνατότητες, τα κεκτημένα και το ταλέντο δύο οργανισμών με κοινή δέσμευση στην αριστεία. Ως ενοποιημένος οργανισμός, θα μετακομίσουμε σύντομα σε σύγχρονες και μεγάλες εγκαταστάσεις που θα υποστηρίξουν το όραμά μας για το μέλλον και θα μας επιτρέψουν να συνεργαζόμαστε αποδοτικά και ανθρώπινα».

Ο κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ιδρυτής HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε ως 2ος βασικός μέτοχος της CPA Kudos Greece τόνισε: «Η έναρξη του 2026 σηματοδοτεί και την αρχή της πορείας της ενοποιημένης CPA Kudos Greece. Η δυναμική της εταιρείας είναι το φυσικό επακόλουθο της μακροχρόνιας επένδυσής μας στην εμπιστοσύνη των πελατών, των συνεργατών και των ανθρώπων μας, αξίες που αποτελούν σταθερά θεμέλια για ένα συναρπαστικό μέλλον.

H CPA Kudos Greece ξεκινά τη δραστηριότητά της με προσλήψεις και ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 40 καταρτισμένα στελέχη και θα στεγαστεί σε καινούριες εγκαταστάσεις στη Νέα Ιωνία Αττικής, οι οποίες είναι υπό ανακατασκευή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.