Δανία: «Αγεφύρωτη διαφωνία» με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία - Οι πρώτοι ευρωπαίοι στρατιώτες στο νησί

Σε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας βρίσκεται η Δανία, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να κάνει λόγο για «θεμελιώδη διαφωνία» αναφορικά με τις αμερικανικές φιλοδοξίες ελέγχου του στρατηγικής σημασίας νησιού.

Σε γραπτή δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο, η Φρεντέρικσεν ξεκαθάρισε ότι, παρά τη συμφωνία Ουάσινγκτον και Κοπεγχάγης για τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, «η ουσία της διαφωνίας παραμένει», καθώς «η αμερικανική επιθυμία να τεθεί η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο εξακολουθεί να υφίσταται».

«Πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να αποτραπεί η υλοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου», υπογράμμισε η Δανή πρωθυπουργός.

«Δεν ήταν εύκολη συνάντηση» στον Λευκό Οίκο

Την ύπαρξη «θεμελιώδους διαφωνίας» είχε επισημάνει νωρίτερα και ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λάκε Ράσμουσεν, μετά από συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο ίδιος κατήγγειλε ευθέως την επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές θέσεις δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

«Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση», παραδέχθηκε η Φρεντέρικσεν, ευχαριστώντας δημόσια τους εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας για τη σαφή παρουσίαση της θέσης του βασιλείου απέναντι στις αμερικανικές δηλώσεις.

Στρατιωτικές κινήσεις και ευρωπαϊκή στήριξη

Παράλληλα με τις διπλωματικές διεργασίες, η Δανία έχει προχωρήσει σε ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Γροιλανδία, ενώ εξασφάλισε και τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών που αναμένεται να συμμετάσχουν σε αποστολή αποτροπής και ασφάλειας στην περιοχή.

Η Δανή πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει «ευρεία συναίνεση εντός του ΝΑΤΟ» για την ανάγκη ενισχυμένης παρουσίας στην Αρκτική, τονίζοντας πως η περιοχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική ασφάλεια.

«Η Δανία έχει επενδύσει σημαντικά σε νέες αμυντικές δυνατότητες στην Αρκτική και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αρκετοί σύμμαχοι συμμετέχουν ήδη σε κοινά γυμνάσια στη Γροιλανδία και στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε.

Οι πρώτες ευρωπαϊκές στρατιωτικές μονάδες έφτασαν σήμερα στη Γροιλανδία, λίγες ώρες μετά τις επαφές που είχαν αξιωματούχοι του αυτόνομου νησιού με εκπροσώπους των Ηνωμένες Πολιτείες και της Δανία.

Την Τετάρτη, Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία και Νορβηγία γνωστοποίησαν ότι προχωρούν στην αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στο πλαίσιο αναγνωριστικής αποστολής στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ.