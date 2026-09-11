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Μόλις βιώσαμε τον θερμότερο μήνα στην ιστορία του πλανήτη
Περιβάλλον
07:59 - 11 Σεπ 2026

Μόλις βιώσαμε τον θερμότερο μήνα στην ιστορία του πλανήτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αύγουστος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη. Αυτό αναφέρει το Copernicus, ο κλάδος του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθεί τη Γη.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια τον περασμένο μήνα ήταν ίση με εκείνη του Ιουλίου του 2023, ο οποίος μέχρι τώρα κατείχε το σχετικό ρεκόρ. Ο Αύγουστος είχε επίσης την υψηλότερη θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών που έχει καταγραφεί στους ωκεανούς εκτός των πολικών περιοχών, δηλαδή σε εκείνους που βρίσκονται έξω από τον Αρκτικό και τον Ανταρκτικό Κύκλο.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες του αέρα στην επιφάνεια τον Αύγουστο ήταν 2,97 βαθμούς Φαρενάιτ (περίπου 1,65°C) υψηλότερες από τη μέση θερμοκρασία της προβιομηχανικής περιόδου.

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον ανατολικό Ειρηνικό ήταν σε επίπεδα-ρεκόρ, εξαιτίας του συνεχιζόμενου, σχεδόν ιστορικά ισχυρού φαινομένου El Niño. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των υδάτων τροφοδοτούν μια εξαιρετικά ενεργή περίοδο τυφώνων στον Ειρηνικό.

Παράδοξα, όλος αυτός ο θερμός αέρας που ανεβαίνει πάνω από τον Ειρηνικό αντισταθμίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα (subsidence) πάνω από τον Ατλαντικό, κάτι που συμβάλλει εν μέρει στον ασυνήθιστα μικρό αριθμό τυφώνων στον Ατλαντικό.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων El Niño, η ασυνήθιστα θερμή επιφάνεια του ωκεανού στον Ειρηνικό μεταφέρει μέρος αυτής της θερμικής ενέργειας στην ατμόσφαιρα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ο ιδιαίτερα θερμός Αύγουστος σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνεται την ίδια περίοδο κατά την οποία οι ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

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