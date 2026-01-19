Κίνα: Ιστορικό χαμηλό στο δείκτη γεννητικότητας - Μείωση πληθυσμού για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Ο δείκτης γεννήσεων στην Κίνα κατρακύλησε το 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1949, οπότε και άρχισε η συστηματική συλλογή σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της κυβέρνησης που στοχεύουν στην αναχαίτιση της δημογραφικής συρρίκνωσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κινεζική στατιστική υπηρεσία (BNS).

Αποτέλεσμα της συνθήκης αυτής είναι πως ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ειδικότερα, κατά το 2025 καταγράφηκαν στην Κίνα 7,92 εκατομμύρια γεννήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5,63 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Η χώρα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια ταχέως εξελισσόμενη γήρανση του πληθυσμού της. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, οι αρχές επιχειρούν να ενθαρρύνουν τους γάμους και την τεκνοποίηση, προσφέροντας μεταξύ άλλων επιδοτήσεις για παιδικούς σταθμούς και φορολογικά κίνητρα, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να επιβάλουν αυξημένη φορολογία στα προφυλακτικά.

Σύμφωνα με δημογραφικές προβλέψεις του ΟΗΕ, ο πληθυσμός της Κίνας ενδέχεται να συρρικνωθεί δραστικά, από περίπου 1,4 δισεκατομμύρια σήμερα σε μόλις 633 εκατομμύρια έως το τέλος του αιώνα, το 2100.

Τα τελευταία χρόνια, ο δείκτης γεννητικότητας ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, παρά την κατάργηση της πολιτικής του ενός παιδιού πριν από περίπου μία δεκαετία.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το 2024, όταν σημειώθηκε μια μικρή ανάκαμψη και ο δείκτης έφτασε τις 6,77 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2023, όταν οι γεννήσεις περιορίστηκαν στις 6,39 ανά 1.000 κατοίκους.

Παράλληλα, και ο αριθμός των γάμων έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το υψηλό κόστος εκπαίδευσης των παιδιών, σε συνδυασμό με την έμφαση που δίνουν πολλοί νέοι στην επαγγελματική τους εξέλιξη, οδηγεί ολοένα και περισσότερα ζευγάρια στην απόφαση να μη δημιουργήσουν οικογένεια.

Την ίδια χρονιά, το 2025, η Κίνα κατέγραψε 11,31 εκατομμύρια θανάτους, με τον δείκτη θνησιμότητας να διαμορφώνεται στους 8,04 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους.