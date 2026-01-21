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Λαγκάρντ: Η Ευρώπη να δείξει στον Τραμπ ότι διαθέτει εργαλεία και συλλογική αποφασιστικότητα
Ειδήσεις
11:13 - 21 Ιαν 2026

Λαγκάρντ: Η Ευρώπη να δείξει στον Τραμπ ότι διαθέτει εργαλεία και συλλογική αποφασιστικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται μια «βαθιά επανεξέταση» προκειμένου να ανταποκριθεί «στην αυγή μιας νέας διεθνούς τάξης», δήλωσε την Τετάρτη στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Λαγκάρντ εκτίμησε ότι οι αμερικανικοί δασμοί θα έχουν μόνο περιορισμένο πληθωριστικό αντίκτυπο, με τη Γερμανία να επηρεάζεται περισσότερο από τη Γαλλία. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα ήταν σαφώς ισχυρότερες αν καταργούσαν τα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

«Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται υπό έλεγχο στο 1,9%, ο αντίκτυπος θα είναι ελάχιστος. Αυτό που είναι πολύ πιο σοβαρό είναι ο βαθμός αβεβαιότητας που δημιουργούν αυτές οι συνεχείς ανατροπές», δήλωσε, αναφερόμενη στην απειλή επιβολής υψηλότερων δασμών.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να εφαρμόσει από την 1η Φεβρουαρίου ένα κύμα αυξανόμενων δασμών σε χώρες της Ε.Ε. —Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία— καθώς και στη Βρετανία και τη Νορβηγία, έως ότου οι ΗΠΑ αποκτήσουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Το μέτρο αυτό καταδικάστηκε από μεγάλα κράτη-μέλη της Ένωσης ως πράξη εκβιασμού.

Ο Τραμπ «συχνά υιοθετεί μια συναλλακτική προσέγγιση… θέτει τον πήχη πολύ ψηλά, σε επίπεδα που είναι μερικές φορές εντελώς μη ρεαλιστικά», σχολίασε η Λαγκάρντ.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Ευρώπη —όπως υπογράμμισε— οφείλει να καταδείξει ποια εργαλεία διαθέτει, να επιδείξει συλλογική αποφασιστικότητα και να παραμείνει ενωμένη, σταθερή και αποφασιστική.

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