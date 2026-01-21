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Πτωτικό άνοιγμα στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στην παρουσία Τραμπ στο Νταβός
Χρηματιστήρια
10:48 - 21 Ιαν 2026

Πτωτικό άνοιγμα στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στην παρουσία Τραμπ στο Νταβός

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζονται οι πτωτικές τάσεις στις Ευρωαγορές την Τετάρτη (21/1) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο άνοιγμα της συνεδρίασης κατά 0,18%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX χάνει 0,20% στις 24.658,22 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,07% στις 8.056,74 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ζημιώνεται ελαφρώς κατά 0,09% στις 10.116,90 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB βυθίζεται κατά 0,40% στις 44.539,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX αποδυναμώνεται κατά 0,33% στις 17.369,16 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI χάνει 0,45% στις 8.425,29 μονάδες.

Η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Νταβός θα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πραγματοποιείται εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της, με αφορμή τη Γροιλανδία, έδαφος της Δανίας, την οποία ο Τραμπ έχει εκφράσει την πρόθεση να αποκτήσει.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει ποια μέσα είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει για να επιτύχει τον στόχο του να εντάξει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου: «Θα το μάθετε».

Στο παρελθόν, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει ακόμη και στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας, ενώ έχει απειλήσει με την επιβολή νέων δασμών σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, εφόσον εμποδίσουν την αμερικανική πρότασή του.

Τέλος, στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, ο βρετανικός πληθωρισμός αυξήθηκε τον Δεκέμβριο, φτάνοντας το 3,4%.

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