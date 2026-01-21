Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Έναρξη του Διαγωνισμού VET Excellence Awards Greece 2026

Με περισσότερα από 11 χρόνια ενεργής δράσης στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Επιμελητήριο συνεχίζει να αναδεικνύει πρότυπα ποιότητας εμπνευσμένα από το γερμανικό μοντέλο, επιβραβεύοντας επιχειρήσεις, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της μαθητείας.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υποστηρικτές της φετινής διοργάνωσης είναι η Γερμανική Πρεσβεία, το Ίδρυμα Ευγενίδου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Η συμμετοχή στα VETExcellenceAwardsGreece 2026 είναι δωρεάν, με τον διαγωνισμό να απευθύνεται σε:

· Επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα μαθητείας στην Ελλάδα

· Εκπαιδευτές σε εργασιακό περιβάλλον

· Εκπαιδευτικές δομές με καινοτόμες πρακτικές στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026 αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Ο διαγωνισμός αφορά συμμετοχές στα εξής σχήματα μαθητείας:

· «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

· Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) – Δ.ΥΠ.Α

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου στους χώρους του Ευγενίδου Ιδρύματος και οι νικητές θα τιμηθούν με συμβολικά βραβεία και το ψηφιακό σήμα “VETExcellenceAwardsWinnerGreece 2026”.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει σταVETExcellenceAwardsGreece 2026, έχει τη δυνατότητα άντλησης ενημέρωσης μέσω του συνδέσμου https://griechenland.ahk.de/el /ekpahideyse/vet-excellenceή επικοινωνώντας στο τηλ. 210 6419028 (κα. Κατερίνα Παναγιώτου).