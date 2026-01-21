PeopleCert: Οι άξονες ανάπτυξης και το «Πανεπιστήμιο» δεξιοτήτων

Σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται η PeopleCert μετά την εξαγορά του ιστορικού βρετανικού οργανισμού City & Guilds, βάζοντας ως στρατηγικό στόχο να εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο «one stop shop» πιστοποίησης δεξιοτήτων, διαδικασιών και εφαρμοσμένης εκπαίδευσης. Η κίνηση αυτή αλλάζει ποιοτικά το εύρος και το περιεχόμενο του Ομίλου, ενισχύοντας καθοριστικά την παρουσία του στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και τοποθετώντας τον ανάμεσα στους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παίκτες του κλάδου διεθνώς.

Όπως τόνισε σε παρουσίαση την Τρίτη (20/1) προς τα ΜΜΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης, στον πυρήνα της στρατηγικής της PeopleCert βρίσκονται το skilling, το reskilling και το upskilling. «Πιάνουμε τον εργαζόμενο από το χέρι και τον βοηθάμε να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Στόχος μας είναι να γίνουμε μια υπηρεσία μιας στάσης – ένα one stop shop», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κίνηση "κλειδί"

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος θέτει ως μεσοπρόθεσμο στόχο την ίδρυση ενός διεθνούς Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων μέσα στην επόμενη πενταετία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν πρόκειται για ένα παραδοσιακό ακαδημαϊκό ίδρυμα, αλλά για έναν online εκπαιδευτικό φορέα με έντονο πρακτικό προσανατολισμό, πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και στενή σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το εγχείρημα θα «χτιστεί» πάνω στην τεχνογνωσία και το κύρος του City & Guilds, καθώς και στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο πιστοποιήσεων της PeopleCert.

Στο πεδίο των εξαγορών, η PeopleCert διατηρεί ενεργό ενδιαφέρον για νέες ευκαιρίες, κυρίως σε αγορές της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία. Η Chief Corporate Development Officer του Ομίλου, Ελένη Νικολαΐδου, ανέφερε ότι οι όποιες κινήσεις θα γίνονται με αυστηρά στρατηγικά κριτήρια, ενισχύοντας το νέο οικοδόμημα δεξιοτήτων. Από την πλευρά του, ο κ. Νικολαΐδης υπογράμμισε ότι ο Όμιλος διαθέτει επαρκή ρευστότητα και πρόσβαση σε κεφάλαια, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη αναχρηματοδότηση μέσω ομολογιακού δανείου, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 4,3 φορές.

Η τελευταία εξαγορά

Στο μεταξύ μια κίμηση "κλειδί" είναι η εξαγορά του City & Guilds, που με έσοδα περίπου £162 εκατ., εξυπηρετεί πάνω από 1,1 εκατ. εκπαιδευόμενους ετησίως. Δραστηριοποιείται, δε, σε περισσότερους από 20 κλάδους, έχοντας διαχρονικά συμβάλει στη διαμόρφωση δεξιοτήτων που οδηγούν απευθείας σε απασχόληση. Ενδεικτικό της κοινωνικής του απήχησης είναι ότι μέσα από το οικοσύστημά του έχουν χαράξει την επαγγελματική τους πορεία σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Karen Millen και ο Jamie Oliver, αναδεικνύοντας την επαγγελματική εκπαίδευση ως ισότιμη και ουσιαστική διαδρομή προς την επιτυχία.

Όπως αναφέρθηκε, η εξαγορά αυτή μεταβάλλει ουσιαστικά το προφίλ της PeopleCert, καθώς επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε τεχνικά επαγγελματικά προσόντα και ενισχύει τον ρόλο του Ομίλου στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η PeopleCert δεν καλύπτει πλέον μόνο πιστοποιήσεις γνώσεων και μεθοδολογιών (π.χ. στη διαχείριση έργων ή στον ψηφιακό μετασχηματισμό), αλλά αποκτά ισχυρό αποτύπωμα και στον χώρο της τεχνικής–επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή σε δεξιότητες που οδηγούν άμεσα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα πεδίο αντίστοιχο με την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μαθητεία, σε κλάδους όπως η μηχανική, οι κατασκευές, η ενέργεια, η υγεία, αλλά και η μόδα (fashion & design), καθώς και η φιλοξενία (ξενοδοχεία, τουρισμός, εστιατόρια) και η γαστρονομία.

Τα μεγέθη

Σε οικονομικό επίπεδο, μετά την πλήρη ενσωμάτωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και την υλοποίηση των συνεργειών, τα συνδυασμένα έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα £281 εκατ. έως το τέλος του 2026 (pro forma), με προσαρμοσμένο EBITDA περίπου £102 εκατ. και περιθώριο κερδοφορίας που φτάνει το 36% μετά τις συνέργειες. Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν τη στοχευόμενη μελλοντική εικόνα του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και τη λειτουργική ενοποίηση.

Σήμερα, η PeopleCert εμφανίζει έσοδα περίπου £115 εκατ. και προσαρμοσμένο EBITDA περίπου £63 εκατ., με ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο κερδοφορίας της τάξης του 55% και cash flow conversion που προσεγγίζει το 85%, στοιχεία που αποτυπώνουν ένα ώριμο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο. Η δυναμική αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τη νέα εταιρική δομή και το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που διαμορφώνεται μετά τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της διοίκησης του Ομίλου.

Σήμερα, η PeopleCert δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια εκπαιδευόμενους ετησίως, περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις –μεταξύ των οποίων το 82% των Fortune 500– και πάνω από 800 δημόσιους οργανισμούς σε 45 χώρες. Ο Όμιλος κατέχει πέντε διεθνώς αναγνωρισμένα brands (ITIL®, PRINCE2®, DevOps Institute®, LANGUAGECERT® και City & Guilds®), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, από τη διαχείριση έργων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως τη γλωσσική επάρκεια και τα επαγγελματικά προσόντα.

Όπως αναφέρθηκε, δε, τόχος της PeopleCert είναι να αποτελεί τον παγκόσμιο «one-stop shop» φορέα για δεξιότητες, πιστοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι σημαντικές αναβαθμίσεις των ITIL και PRINCE2, που ολοκληρώνονται εντός του 2026, ανοίγουν νέες αγορές και δημιουργούν τις βάσεις για ένα ενιαίο, παγκόσμιο οικοσύστημα δεξιοτήτων.

Το, δε, επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργεί ως «house of brands», με κάθε brand να διατηρεί αυτοτελείς ομάδες και ευθύνη αποτελεσμάτων, υποστηριζόμενο από κοινές κεντρικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το μοντέλο αυτό επιτρέπει την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε όλη τη διαδρομή ενός ανθρώπου, από την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων έως την επαγγελματική εξέλιξη.

Η ΤΝ

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για τον Όμιλο, όχι μόνο ως εργαλείο αυτοματοποίησης, αλλά και ως καταλύτη αλλαγής στο περιεχόμενο των δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πεδίο του AI governance, με την PeopleCert να εξετάζει τη δημιουργία σχετικών πιστοποιήσεων. Όπως σημειώθηκε, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι απλώς η χρήση της AI, αλλά η ύπαρξη πλαισίων, κανόνων και πιστοποιημένων πρακτικών για τη διακυβέρνησή της.

Παρότι η PeopleCert έχει πλέον έντονα διεθνή χαρακτήρα, διατηρεί ελληνικό DNA, με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και σημαντικό μέρος των τεχνολογικών ομάδων να βασίζονται στην Αθήνα. Με πλήρη έλεγχο της αλυσίδας αξίας, ιδιόκτητη τεχνολογία και κλίμακα διεθνούς πρωταθλητή, ο Όμιλος φιλοδοξεί να διαμορφώσει το επόμενο παγκόσμιο οικοσύστημα δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων.

Η δραστηριότητα

Σημειώνεται ότι η PeopleCert δεν διενεργεί απλώς εξετάσεις, αλλά κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα (IP) των πιστοποιήσεών της, αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας τα ίδια τα παγκόσμια πρότυπα που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς και επαγγελματίες. Όλες οι κρίσιμες λειτουργίες – από το περιεχόμενο και τις εξετάσεις έως την τεχνολογία και την επιτήρηση – υλοποιούνται εσωτερικά, χωρίς εξάρτηση από τρίτους. Με μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες του κλάδου και με συστηματική επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, η PeopleCert επιταχύνει τη διεθνή μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, ικανό να υποστηρίξει τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας.

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ο Όμιλος PeopleCert απασχολεί πλέον χιλιάδες εργαζόμενους και συνεργάτες διεθνώς. Ειδικότερα, στην Ελλάδα απασχολούνται περισσότερα από1000 άτομα, ενώ το City & Guilds απασχολεί περίπου 1.300 εργαζόμενους και συνεργάζεται με περίπου 1.800 εξωτερικούς αξιολογητές και επαγγελματίες, υποστηρίζοντας την υλοποίηση επαγγελματικών και τεχνικών πιστοποιήσεων σε δεκάδες χώρες. Παράλληλα, η PeopleCert διατηρεί ισχυρές, πλήρως εσωτερικές ομάδες σε κρίσιμες λειτουργίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τεχνολογικές της ομάδες, που αριθμούν περισσότερα από 200 εξειδικευμένα στελέχη.