ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλήγμα για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Η Ευρωβουλή την έστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επανεξέταση
Ειδήσεις
14:25 - 21 Ιαν 2026

Πλήγμα για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Η Ευρωβουλή την έστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επανεξέταση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέφερε την Τετάρτη σοβαρό πλήγμα στη συμφωνία-ορόσημο της ΕΕ για το εμπόριο με τις χώρες της Mercosur, εγκρίνοντας πρόταση για την παραπομπή της συμφωνίας στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητά της.

Με οριακή πλειοψηφία, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σχετικό ψήφισμα που κατατέθηκε από διακομματική ομάδα με επικεφαλής τους Πράσινους και την Αριστερά και το οποίο υποστηρίχθηκε από φιλελεύθερους, σοσιαλιστές και πολιτικούς του κεντροδεξιού χώρου. Το κείμενο ζητά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγξει κατά πόσο ορισμένα τμήματα της συμφωνίας συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο ζητούν να γνωμοδοτήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της συμφωνίας με τις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Ξεχωριστό ψήφισμα, με το οποίο ζητείται επίσης νομική αξιολόγηση, απορρίφθηκε με 225 ψήφους υπέρ, 402 κατά και 13 αποχές.

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται ένας μηχανισμός της συμφωνίας που θα επέτρεπε στη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη να αμφισβητούν ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των προϊόντων τους στην ενιαία αγορά. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν και μελλοντικοί κανόνες βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε τεταμένο κλίμα, με αγρότες να διαδηλώνουν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη, βρήκαν τη στήριξη ορισμένων ευρωβουλευτών και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έως το μεσημέρι της Τετάρτης, οπότε και οι διαδηλωτές με τα τρακτέρ τους αναμενόταν να αποχωρήσουν.

Η υπόθεση της Mercosur μετατρέπει το Στρασβούργο σε πεδίο πολιτικής μάχης για την προσέγγιση του ευρωπαϊκού αγροτικού κόσμου, με σπάνιες συγκλίσεις μεταξύ ακροδεξιών και Πράσινων ευρωβουλευτών.

Τα επόμενα βήματα

Η νομική βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ - Mercosur και η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία θα επανεξεταστούν τώρα από το ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εξέταση των κειμένων, εν αναμονή της γνώμης του Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν το Κοινοβούλιο αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τη συμφωνία.

Το Δικαστήριο της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί πάνω από έναν χρόνο για να εκδώσει γνωμοδότηση. Αν κρίνει ότι ορισμένα σημεία της συμφωνίας δεν είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα απαιτηθούν τροποποιήσεις. Μέχρι τότε, η διαδικασία κύρωσης «παγώνει».

Παρά ταύτα, πολλοί ευρωβουλευτές ανησυχούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιδιώξει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, επιλογή που προβλέπεται στην απόφαση την οποία ενέκριναν τα κράτη-μέλη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Επιτροπή δηλώνει ότι επιδιώκει τη συναίνεση των νομοθετών, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλείσει πλήρως το ενδεχόμενο της προσωρινής εφαρμογής.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 14:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029
Οικονομία

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Πολιτική

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ