Πλήγμα για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Η Ευρωβουλή την έστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επανεξέταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέφερε την Τετάρτη σοβαρό πλήγμα στη συμφωνία-ορόσημο της ΕΕ για το εμπόριο με τις χώρες της Mercosur, εγκρίνοντας πρόταση για την παραπομπή της συμφωνίας στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητά της.

Με οριακή πλειοψηφία, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σχετικό ψήφισμα που κατατέθηκε από διακομματική ομάδα με επικεφαλής τους Πράσινους και την Αριστερά και το οποίο υποστηρίχθηκε από φιλελεύθερους, σοσιαλιστές και πολιτικούς του κεντροδεξιού χώρου. Το κείμενο ζητά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγξει κατά πόσο ορισμένα τμήματα της συμφωνίας συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο ζητούν να γνωμοδοτήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της συμφωνίας με τις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Ξεχωριστό ψήφισμα, με το οποίο ζητείται επίσης νομική αξιολόγηση, απορρίφθηκε με 225 ψήφους υπέρ, 402 κατά και 13 αποχές.

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται ένας μηχανισμός της συμφωνίας που θα επέτρεπε στη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη να αμφισβητούν ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των προϊόντων τους στην ενιαία αγορά. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν και μελλοντικοί κανόνες βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε τεταμένο κλίμα, με αγρότες να διαδηλώνουν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη, βρήκαν τη στήριξη ορισμένων ευρωβουλευτών και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έως το μεσημέρι της Τετάρτης, οπότε και οι διαδηλωτές με τα τρακτέρ τους αναμενόταν να αποχωρήσουν.

Η υπόθεση της Mercosur μετατρέπει το Στρασβούργο σε πεδίο πολιτικής μάχης για την προσέγγιση του ευρωπαϊκού αγροτικού κόσμου, με σπάνιες συγκλίσεις μεταξύ ακροδεξιών και Πράσινων ευρωβουλευτών.

Τα επόμενα βήματα

Η νομική βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ - Mercosur και η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία θα επανεξεταστούν τώρα από το ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εξέταση των κειμένων, εν αναμονή της γνώμης του Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν το Κοινοβούλιο αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τη συμφωνία.

Το Δικαστήριο της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί πάνω από έναν χρόνο για να εκδώσει γνωμοδότηση. Αν κρίνει ότι ορισμένα σημεία της συμφωνίας δεν είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα απαιτηθούν τροποποιήσεις. Μέχρι τότε, η διαδικασία κύρωσης «παγώνει».

Παρά ταύτα, πολλοί ευρωβουλευτές ανησυχούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιδιώξει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, επιλογή που προβλέπεται στην απόφαση την οποία ενέκριναν τα κράτη-μέλη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Επιτροπή δηλώνει ότι επιδιώκει τη συναίνεση των νομοθετών, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλείσει πλήρως το ενδεχόμενο της προσωρινής εφαρμογής.