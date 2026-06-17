Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Την Τετάρτη 17/6, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγησε την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, του Κοσόβου, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης καταρτίστηκαν όπως κάθε χρόνο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίσοιχες εκθέσεις προόδου της ΕυρωπαΪκής Επιτροπής.

Αλβανία

Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ, 103 κατά και 70 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την ταχεία πρόοδο που έχει σημειώσει η Αλβανία τα τελευταία χρόνια και καλούν τις αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ήδη εγκριθεί. Παρά την πρόοδο αυτή, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η υπέρβαση της εσωτερικής πολιτικής πόλωσης, η βελτίωση της πολιτικής κουλτούρας της χώρας, η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η εδραίωση των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σημειώνοντας τη φιλοδοξία της Αλβανίας να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2027, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων της χώρας θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα ένταξης της χώρας.

Σε συνάρτηση με πρόσφατε εξελίξεις, οι ευρωβουλευτές καλούν τις αλβανικές αρχές να θεσπίσουν αμέσως μορατόριουμ για όλες τις νέες διαδικασίες αδειοδότησης, τα κατασκευαστικά έργα και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις εντός των προστατευόμενων περιοχών Vjosa-Narta, έως ότου καταργηθούν οι ασύμβατες διατάξεις του τροποποιημένου νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές, βάσει μακροχρόνιου αιτήματος του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία της φύσης, και βάσει μιας διαδικασίας συμμετοχής του κοινού με τις τοπικές κοινότητες, τους επιστήμονες και την κοινωνία των πολιτών. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει επίσης ότι η ελληνική εθνική μειονότητα διατηρεί την ισχυρή ιστορική της παρουσία, ιδίως στη Νότια Αλβανία, και καλεί την Αλβανία να διασφαλίσει την προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Με 478 ψήφους υπέρ, 116 κατά και 54 αποχές, οι ευρωβουλευτές επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους στην ένταξη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην ΕΕ με βάση την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητας της χώρας. Ακόμα, καλούν την χώρα να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την προάσπιση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες. Το Κοινοβούλιο καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και να υλοποιήσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν. Παράλληλα, ζητά να τερματιστούν οι παρελκυστικές πρακτικές, τα πολιτικά υποκινούμενα βέτο και η διχαστική ρητορική, που στέκονται εμπόδια στις φιλοδοξίες της χώρας για ένταξη στην ΕΕ.

Κόσοβο

Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 412 ψήφους υπέρ, 174 κατά και 58 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη διαρκή προσήλωση του Κοσόβου στην αίτηση ένταξής του στην ΕΕ, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την αδυναμία του να συγκροτήσει λειτουργικό νομοθετικό σώμα και κυβέρνηση για περισσότερο από έναν χρόνο. Ζητούν από την κυβέρνηση του Κοσόβου να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Το κείμενο υπογραμμίζει ότι η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία και η εφαρμογή των συμφωνιών των Βρυξελλών και της Οχρίδας παραμένουν κομβικής σημασίας για την ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσόβου.

Μαυροβούνιο

Με 486 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 75 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη σταθερή πρόοδο του Μαυροβουνίου όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ, η οποία ενισχύεται από τη φιλοδοξία της χώρας να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2026 και να καταστεί το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ έως το 2028. Πέραν των τεχνικών κριτηρίων για τις μεταρρυθμίσεις, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι ο στρατηγικός ευρωπαϊκός προσανατολισμός και η αταλάντευτη δέσμευση των πολιτικών εκπροσώπων του Μαυροβουνίου στην ανεξάρτητη κρατική υπόσταση της χώρας παραμένουν βασικά πολιτικά κριτήρια στην ενταξιακή της διαδικασία.

Βόρεια Μακεδονία

Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 411 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 120 αποχές, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την πλήρη υποστήριξή του στη δέσμευση της Βόρειας Μακεδονίας για προσχώρηση στην ΕΕ, τονίζοντας ότι η πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις εξακολουθεί να εξαρτάται από μακρόπνοες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την έλλειψη προόδου από την έκθεση του 2025, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και τονίζουν ότι απαιτούνται επειγόντως ανανεωμένη πολιτική δέσμευση και διακομματική συνεργασία, μεταξύ άλλων για την έγκριση των αναγκαίων συνταγματικών τροποποιήσεων που θα επιτρέψουν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Ζητούν επίσης συνεχή δέσμευση για διάλογο και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τονίζοντας τη σημασία της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών καλή τη πίστει, όπως της συμφωνίας των Πρεσπών και της συνθήκης φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας με τη Βουλγαρία.