Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε καυστική ανακοίνωση σε βάρος του υπουργείου Παιδείας με αφορμή την παραπομπή της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συστηματική και παράνομη άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελεί θεσμικό διασυρμό για τη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως οι πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης ΝΔ είναι βαρύτατες, με τον Στέφανο Παραστατίδη να τονίζει:

«Πρόκειται για ένα όνειδος που δεν προέκυψε ξαφνικά. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είχε προειδοποιήσει εγκαίρως την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Με κοινοβουλευτική ερώτηση που συνυπέγραψε το σύνολο της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας τον Φεβρουάριο του 2025, αναδείξαμε με σαφήνεια ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δημιουργεί εκπαιδευτικούς και μητέρες δύο ταχυτήτων.

Αντί απαντήσεως, λάβαμε ηχηρή σιωπή.

Η Κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις, και να συνεχίσει να αντιμετωπίζει χιλιάδες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας.

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθια τα δημόσια σχολεία, που κάθε χρόνο εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους και μετακινούνται σε κάθε γωνιά της χώρας για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης, στερούνται βασικών εργασιακών και γονεϊκών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι μόνιμοι συνάδελφοί τους.

Η κυβέρνηση που διακηρύσσει ότι στηρίζει την οικογένεια και αντιμετωπίζει το δημογραφικό πρόβλημα, είναι η ίδια κυβέρνηση που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει κατά της Ελλάδας επειδή δεν εξασφάλισε ούτε την αυτονόητη ισότητα απέναντι στις εγκύους και τις νέες μητέρες εκπαιδευτικούς.

Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει ότι η χώρα βρίσκεται εκτεθειμένη, επειδή αρνείται να εφαρμόσει ακόμη και τις στοιχειώδεις ευρωπαϊκές εγγυήσεις προστασίας της εργασίας και της μητρότητας.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές διακηρύξεις και προσεκτικά σκηνοθετημένες εξαγγελίες περί στήριξης της οικογένειας. Η πραγματικότητα την διαψεύδει και πλέον την διαψεύδει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαιτούμε την άμεση νομοθετική αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα εργασιακά και γονεϊκά δικαιώματα, την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με το ενωσιακό δίκαιο και την οριστική κατάργηση κάθε διάκρισης εις βάρος των ανθρώπων που επί χρόνια καλύπτουν τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Αρκετά πια με την αδράνεια, τις ιδεοληψίες και την αδιαφορία.

Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο διασυρμό».