Ιράν - Επίσημος απολογισμός: Τουλάχιστον 3.117 νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του μαζικού κινήματος αντικυβερνητικών διαμαρτυριών, το οποίο καταπνίγηκε με αιματηρό τρόπο, επικαλούμενη στοιχεία του Ιρανικού Ιδρύματος Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων.

Ταυτόχρονα, υπηρεσία ασφαλείας που υπάγεται στο ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για τον ίδιο αριθμό θυμάτων από τις πρόσφατες ταραχές στη χώρα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ των νεκρών, οι 2.427 —στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας— χαρακτηρίζονται «μάρτυρες» με βάση την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς θεωρούνται «αθώα» θύματα, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία και στοιχεία που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ, αναφέρει ότι τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπερνά ακόμη και τις 20.000. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, κάνει λόγο για τουλάχιστον 12.000 νεκρούς.