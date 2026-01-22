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Επίθεση Τραμπ στους NYT μετά από αρνητική δημοσκόπηση: Απειλεί με επέκταση της αγωγής
Ειδήσεις
22:30 - 22 Ιαν 2026

Επίθεση Τραμπ στους NYT μετά από αρνητική δημοσκόπηση: Απειλεί με επέκταση της αγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση κατά των New York Times εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη δημοσίευση νέας δημοσκόπησης που εμφανίζεται δυσμενής για τον ίδιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα για συστηματική μεροληψία και προανήγγειλε ότι θα ενσωματώσει τη συγκεκριμένη έρευνα σε αγωγή που έχει ήδη καταθέσει εναντίον της.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η δημοσκόπηση του Siena Research Institute αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα «ριζοσπαστικής αριστερής προπαγάνδας», τονίζοντας ότι «θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα ψέματα και τις παρανομίες τους».

Αγωγή δισεκατομμυρίων κατά της εφημερίδας

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times, στρεφόμενος όχι μόνο κατά της εφημερίδας, αλλά και εναντίον τριών δημοσιογράφων της, καθώς και του εκδοτικού οίκου που τη διαχειρίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι υπήρξε στόχος συκοφαντικής δυσφήμισης και συντονισμένης προσπάθειας υπονόμευσης της πολιτικής του εικόνας.

«Εγκληματικές» οι «ψευδείς δημοσκοπήσεις»

Η οργή του Τραμπ επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «ψευδείς και δόλιες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ακόμη και ποινικά. «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει αυτή η απάτη», ανέφερε, εξαπολύοντας παράλληλα επιθέσεις και σε άλλα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο Τραμπ στράφηκε και κατά του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, ο οποίος κατέθετε την ίδια ημέρα στο Κογκρέσο επαναλαμβάνοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης επιχείρησε να ανατρέψει παράνομα το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Σμιθ «ανισόρροπο» και υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να του επιτρέπεται να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα. Ζήτησε μάλιστα από την υπουργό Δικαιοσύνης να διερευνήσει τις ενέργειές του, κάνοντας λόγο για «διεφθαρμένους μάρτυρες» και «πολιτικά υποκινούμενες διώξεις».

«Απάτη των Δημοκρατικών»

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι όλες οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον του –και οι οποίες ανεστάλησαν μετά την εκλογή του το 2024– αποτελούσαν, όπως υποστηρίζει, μια «απάτη» οργανωμένη από το Δημοκρατικό Κόμμα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου πολιτικής εξόντωσής του.

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