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ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι για τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες μετά την εισβολή
Ειδήσεις
08:10 - 23 Ιαν 2026

ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι για τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες μετά την εισβολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουκρανία και η Ρωσία ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Οι συνομιλίες θα λάβουν χώρα στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και σηματοδοτούν μια σημαντική, αν και εύθραυστη, διπλωματική εξέλιξη στον πόλεμο. Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε μετά από συνομιλίες στο Κρεμλίνο μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, οι συνομιλίες στη Μόσχα ήταν «χρήσιμες από κάθε άποψη» και οδήγησαν στη συμφωνία για τη σύσταση μιας τριμερούς ομάδας εργασίας για ζητήματα ασφάλειας. Αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρεις λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Παραμένει ασαφές αν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν απευθείας.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθεί με ρωσική αντιπροσωπεία υπό τον στρατηγό Ιγκόρ Κοστιούκοφ, διευθυντή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU). Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, προκαλώντας ωστόσο ανησυχίες ότι η Ουκρανία ενδέχεται να πιεστεί να αποδεχθεί μια δυσμενή λύση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θα ήταν «ανόητοι» αν δεν κατέληγαν σε συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι όλοι κάνουν παραχωρήσεις. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το βασικό αγκάθι παραμένει το ζήτημα των συνόρων και των εδαφών, το οποίο έχει παγώσει τις συνομιλίες εδώ και μήνες.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τόνισε ότι το καθεστώς των εδαφών που κατέχει η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία παραμένει άλυτο, αν και οι ειρηνευτικές προτάσεις είναι «σχεδόν έτοιμες». Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το 20% της περιοχής του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά. Επιπλέον, η Μόσχα ζητά από την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και απορρίπτει οποιαδήποτε μελλοντική παρουσία νατοϊκών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι και η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη για συμβιβασμούς και αποκάλυψε ότι οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου είναι έτοιμες, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους για αδράνεια και υπερβολική εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Τέλος, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο ουκρανικός πληθυσμός τον χειμώνα, λόγω των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, τονίζοντας την αντοχή και την επιμονή των πολιτών της Ουκρανίας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

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