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Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ για επαφές με τον Πούτιν για την Ουκρανία
Ειδήσεις
23:20 - 22 Ιαν 2026

Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ για επαφές με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Στη Μόσχα έφτασαν το βράδυ ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου, προκειμένου να έχουν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti, το αεροσκάφος που μετέφερε τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία. Εκεί, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλιών της Ουάσινγκτον για την αναζήτηση διεξόδων στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις συνομιλίες στη ρωσική πρωτεύουσα να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιούνται απευθείας με την ηγεσία του Κρεμλίνου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τη διάρκεια των επαφών, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών κινήσεων το επόμενο διάστημα.

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