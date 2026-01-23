Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Επιφυλάξεις για τις κινήσεις Τραμπ – Αυξημένη έμφαση στην παρουσία στην Αρκτική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, στον απόηχο της πρόσφατης συζήτησης και έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε παράλληλα την Πέμπτη (22/1) τη δέσμευσή του στην εδαφική ακεραιότητα, το διεθνές δίκαιο και την εθνική κυριαρχία. Την ίδια στιγμή, εκφράζονται επιφυλάξεις για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην ατζέντα βρέθηκε και η συμφωνία Mercosur.

Η συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες και επικεντρώθηκε κυρίως στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και στις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι ή τουλάχιστον ανακουφισμένοι από το γεγονός ότι η Ένωση διατήρησε σταθερή στάση.

Οι κινήσεις και ο τόνος της Ουάσινγκτον, ωστόσο, φαίνεται να ενίσχυσαν την αίσθηση προβληματισμού αλλά και αποφασιστικότητας στους κόλπους της ΕΕ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Αναγνώρισε τα κοινά συμφέροντα Ευρώπης και ΗΠΑ στην Αρκτική και σημείωσε ότι η ΕΕ σκοπεύει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ότι το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά αποκλειστικά τους πολίτες της Δανίας και της ίδιας της περιοχής, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση της Ένωσης στο διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα. Χαιρέτισε επίσης την απόσυρση των απειλούμενων δασμών και τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η εφαρμογή της ήδη συμφωνημένης εμπορικής συμφωνίας.

Επιπλέον υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη δομή του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, τις αρμοδιότητες και τη συμβατότητά του με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πάντως πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για μια ευρύτερη ειρηνευτική πρωτοβουλία στη Γάζα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα έχει σαφή μεταβατικό χαρακτήρα.

Όσον αφορά τη συμφωνία Mercosur, δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για την προσωρινή εφαρμογή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το ενδιαφέρον για την ταχεία ενεργοποίησή της, ωστόσο προηγείται η κύρωση από τα κράτη του Mercosur. Όπως επισημάνθηκε, η ΕΕ θα κινηθεί όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και από την άλλη πλευρά.

Τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, αυτή τη φορά κοντά στο Μάαστριχτ, για μια πιο άτυπη και στρατηγική συζήτηση με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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