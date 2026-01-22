Ζελένσκι από Νταβός: «Η Ουκρανία ζει τη Μέρα της Μαρμότας» - Αιχμές για ευρωπαϊκή αδράνεια

Την καθημερινότητα της Ουκρανίας υπό τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα παρομοίασε με μια ατέρμονη επανάληψη, αντίστοιχη με τη «Μέρα της Μαρμότας», ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του βιώνει την ίδια κατάσταση «επί εβδομάδες, μήνες και χρόνια», χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και κάνοντας αναφορά στη γνωστή αμερικανική ταινία, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι, παρότι όλοι θυμούνται την κινηματογραφική ιστορία της αδιάκοπης επανάληψης, κανείς δεν θα ήθελε να τη ζει στην πραγματική ζωή. «Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία: το ίδιο σενάριο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, για εβδομάδες, μήνες και –δυστυχώς– για χρόνια», τόνισε.

Ο Ζελένσκι υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε προειδοποιήσει πως η Ευρώπη οφείλει να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, για να διαπιστώσει σήμερα ότι «ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε και ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει». Όπως ανέφερε, κάθε νέα χρονιά φέρνει διαφορετικές κρίσεις και προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ήπειρο, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα θεμελιώδη και διαρκή ζητήματα ασφάλειας.

«Η Ευρώπη συζητά με πάθος για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα – δράση που τελικά θα καθορίσει ποιο θα είναι αυτό το μέλλον», σημείωσε με έμφαση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική για τη μη αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, θέτοντας το ερώτημα γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει ό,τι, όπως είπε, μπορεί να πράξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ: «να σταματά δεξαμενόπλοια και να κατάσχει πετρέλαιο». «Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να το εφαρμόσει αυτό στο ρωσικό πετρέλαιο;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ευρώπη έχει ζωτικό συμφέρον από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, προειδοποιώντας ότι «αύριο ίσως χρειαστεί να υπερασπιστεί η ίδια τον εαυτό της». Τόνισε ότι «η παγκόσμια τάξη δεν διαμορφώνεται από λόγια, αλλά από πράξεις» και πως απαιτείται θάρρος για έγκαιρη και αποφασιστική δράση.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιχειρεί «να παγώσει τους Ουκρανούς μέχρι θανάτου», αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά ενεργειακών και πολιτικών υποδομών, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν οικονομικά και πολιτικά φθηνότερο για τους συμμάχους να είχαν κόψει εγκαίρως την πρόσβαση της Μόσχας σε κρίσιμα εξαρτήματα πυραύλων, αντί για μέτρα όπως το «PURL». Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρώπη συμβουλεύει το Κίεβο να αποφεύγει αναφορές στους πυραύλους Tomahawk στις επαφές με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, «το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι η νοοτροπία της». Όπως είπε, παραμένει ένας κατακερματισμένος, «καλειδοσκοπικός» χώρος μικρών και μεσαίων δυνάμεων, χωρίς ενιαία στρατηγική και συλλογική ισχύ.

«Μόνο οι πράξεις δημιουργούν πραγματική τάξη», υπογράμμισε, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες και προειδοποιώντας ότι «δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τους εαυτούς μας σε δευτερεύοντες ρόλους». Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ευρώπη «μπορεί και πρέπει να είναι παγκόσμια δύναμη».

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη για ενιαίες ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι το ΝΑΤΟ «υπάρχει επειδή υπάρχει η πίστη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δράσουν όταν χρειαστεί».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ζελένσκι σχολίασε ότι «ο Νικολάς Μαδούρο είναι σε δίκη, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν όχι», κατηγορώντας τη διεθνή κοινότητα για δύο μέτρα και δύο σταθμά. «Η Ευρώπη οφείλει να δείξει θάρρος και να δράσει εγκαίρως», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και «η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για το τέλος του πολέμου». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα σταθούν στο πλευρό μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή συζήτηση γύρω από τη Γροιλανδία, παρατηρώντας ότι το ενδιαφέρον πολλών ηγετών έχει στραφεί εκεί, χωρίς σαφή στρατηγική. «Πολλοί απλώς περιμένουν να κοπάσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ, ελπίζοντας ότι το θέμα θα ξεχαστεί», είπε, για να προσθέσει: «Κι αν δεν ξεχαστεί; Τι θα γίνει τότε;».

Κάνοντας αναφορά στο Ιράν, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι, παρά τις διεθνείς συζητήσεις για τις διαδηλώσεις, αυτές «πνίγηκαν στο αίμα», καθώς «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό». Όπως είπε, όταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στις δουλειές τους μετά τις γιορτές, «ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους», στέλνοντας –αν το καθεστώς επιβιώσει– ένα επικίνδυνο μήνυμα σε κάθε τύραννο.

Η συνάντηση με Τραμπ και τα έγγραφα της συμφωνίας

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις προσπάθειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη δυνάμεων. «Όλοι είναι πολύ θετικοί, αλλά πάντα υπάρχει ένα “αλλά”», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται το τελικό στήριγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις αναγκαίες εγγυήσεις. Επανέλαβε, δε, το ερώτημα γιατί η Ευρώπη δεν προχωρά σε κατάσχεση πετρελαίου από τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, την ώρα που –όπως είπε– τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

«Αν ο Πούτιν δεν έχει χρήματα, δεν υπάρχει πόλεμος για την Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι είχε «παραγωγική» συνάντηση στο Νταβός με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζητήθηκαν η πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών και η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Όπως είπε, οι ομάδες των δύο πλευρών βρίσκονται σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία και τα σχετικά έγγραφα είναι πλέον «ακόμη καλύτερα προετοιμασμένα», εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου «θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο».

τάσταση «επί εβδομάδες, μήνες και χρόνια», χωρίς ουσιαστική μεταβολή.

Ανάρτηση Ζελένσκι μετά την συνάντηση με Τραμπ

Μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ζελένσκι έγραψε στα social media:

«Καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, παραγωγική και ουσιαστική. Συζητήσαμε το έργο των ομάδων μας και, στην πράξη, σχεδόν κάθε ημέρα υπάρχουν συναντήσεις ή επικοινωνία. Τα έγγραφα είναι ακόμη καλύτερα προετοιμασμένα. Μιλήσαμε σήμερα και για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας – η προηγούμενη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ βοήθησε στην προστασία του ουρανού μας. Και ελπίζω ότι και αυτή τη φορά θα ενισχυθούμε. Ευχαρίστησα για το προηγούμενο πακέτο πυραύλων για την αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησα επιπλέον. Η προστασία των ζωών, η ανθεκτικότητά μας, η κοινή διπλωματική εργασία. Ευχαριστώ!»