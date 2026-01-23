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Η Λαγκάρντ διαφωνεί με τον Κάρνεϊ: Η παγκόσμια τάξη αλλάζει, αλλά δεν είναι ρήξη
Ειδήσεις
13:40 - 23 Ιαν 2026

Η Λαγκάρντ διαφωνεί με τον Κάρνεϊ: Η παγκόσμια τάξη αλλάζει, αλλά δεν είναι ρήξη

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι η τρέχουσα παγκόσμια τάξη βρίσκεται σε μεταμόρφωση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για ολική ρήξη, διαφωνώντας με τις πρόσφατες δηλώσεις του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Σε παρέμβασή της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η Λαγκάρντ σημείωσε: «Δεν συμφωνώ απόλυτα με τον Μαρκ. Πιστεύω ότι εμείς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου πρέπει να εξετάσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, αλλά ακόμη και με αυτά τα plan Β… δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλάμε για ρήξη».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις απαιτούν ευελιξία και εναλλακτικές λύσεις στην οικονομική και νομισματική πολιτική: «Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για εναλλακτικές λύσεις», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να προετοιμάζονται για διαφορετικά σενάρια χωρίς να υπερβάλλουν την ένταση των γεγονότων.

Η δήλωση της Λαγκάρντ έρχεται σε ένα πλαίσιο έντονης αβεβαιότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις, από γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι πιέσεις στον πληθωρισμό και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι παρατηρήσεις της προσθέτουν μια ευρωπαϊκή οπτική στην συζήτηση για την παγκόσμια τάξη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταδιακές προσαρμογές και εναλλακτικά σχέδια αντί για δραματικές διαπιστώσεις περί ρήξης. Η ίδια η ΕΚΤ φαίνεται να προκρίνει σενάρια διαχείρισης κινδύνου και ευελιξίας ως στρατηγική για την αντιμετώπιση των πολλαπλών πιέσεων στην οικονομία της Ευρωζώνης και της παγκόσμιας αγοράς.

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