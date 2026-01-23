Πολωνία: Στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία για να βγει ο χειμώνας

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή εκατοντάδων γεννητριών στην Ουκρανία, προκειμένου να υποστηριχθούν οι πολίτες που αντιμετωπίζουν σφοδρό χειμώνα χωρίς θέρμανση και ηλεκτρισμό, λόγω των ρωσικών επιθέσεων στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στο Κίεβο, οι οποίες διαρκούν πλέον τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερο σε σχέση με τους προηγούμενους χειμώνες. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα πέφτουν έως και -20 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας τον κίνδυνο για τους κατοίκους.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις στοχεύουν στη μείωση της μαχητικής ικανότητας της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο καταγγέλλει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η πλήξη των αμάχων και η υπονόμευση του ηθικού τους.

Πρωτοβουλία της Πολωνίας και δωρεές πολιτών

Σε δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται ότι ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ διέταξε την αποστολή εξοπλισμού για την προστασία των αμάχων από τις παγωμένες θερμοκρασίες.

Σημαντική είναι και η συμβολή των Πολωνών πολιτών, που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 5,8 εκατομμύρια ζλότι (σχεδόν 1,8 εκατομμύριο ευρώ) για την αγορά γεννητριών για το Κίεβο. Οι δωρητές χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία «χειρονομία υποστήριξης που προσφέρει πραγματική ευκαιρία επιβίωσης» για τους Ουκρανούς.

Συνολική αποστολή εξοπλισμού

Το πολωνικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από τη Κυβερνητική Υπηρεσία Στρατηγικών Αποθεμάτων θα παραδοθούν 379 γεννήτριες και 18 συσκευές θέρμανσης, ενώ άλλες 447 γεννήτριες θα χρηματοδοτηθούν από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Βαρσοβία θα δωρίσει 90 επιπλέον γεννήτριες στο Κίεβο.

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Ράφαου Τσασκόφσκι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Όλοι παρακολουθούμε τις βάναυσες ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία, που έχουν αφήσει μεγάλο μέρος του Κιέβου χωρίς ενέργεια και ηλεκτρικό, προκαλώντας παράλληλα απώλειες μεταξύ των αμάχων».