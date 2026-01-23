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Το ασήμι «πέταξε» για πρώτη φορά πάνω από τα 100 δολάρια
Εμπορεύματα
18:46 - 23 Ιαν 2026

Το ασήμι «πέταξε» για πρώτη φορά πάνω από τα 100 δολάρια

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές spot του ασημιού εκτινάχθηκαν την Παρασκευή (23/1), φτάνοντας για πρώτη φορά στο κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς η έντονη ζήτηση και η θετική δυναμική της αγοράς ώθησαν περαιτέρω την ανοδική πορεία.

Η προσέγγιση του ασημιού στο επίπεδο των 100 δολαρίων συνδέεται με τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και με τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και χαμηλότερα επιτόκια από τη Federal Reserve.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει καταγράψει άνοδο που ξεπερνά το 200% από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Παράλληλα, η εντυπωσιακή του απόδοση ενισχύεται από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην επέκταση της δυναμικότητας διύλισης, καθώς και από τη διαρκή έλλειψη προσφοράς στην αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 20:16
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