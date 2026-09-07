Σάντσεθ για νίκη AfD: Μια εξτρεμιστική απειλή ενισχύεται διεθνώς

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προειδοποίησε τη Δευτέρα (7/9) ότι μια «εξτρεμιστική απειλή» ενισχύεται διεθνώς, στον απόηχο της ιστορικής εκλογικής επικράτησης του ακροδεξιού κόμματος AfD στις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας.

Όπως ανέφερε ο Σάντσεθ, η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής αποτελεί «προειδοποίηση» ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την υποχώρηση της παραδοσιακής δεξιάς.

«Η εξτρεμιστική απειλή, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην υποχώρηση της παραδοσιακής δεξιάς, κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός πρωθυπουργός, ένας από τους ελάχιστους αριστερούς ηγέτες που παραμένουν στην ηγεσία ευρωπαϊκής χώρας, μιλώντας σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη.

Η εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στη Γερμανία. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το αποτέλεσμα υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ενός μεμονωμένου κρατιδίου, καθώς αναδεικνύει τη δυναμική που αποκτά η ακροδεξιά στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό.