Αμπού Ντάμπι: Ξεκίνησαν εκ νέου οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας με μεσολάβηση ΗΠΑ

Στο Αμπού Ντάμπι άρχισαν και πάλι σήμερα 24/1οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Οι συνομιλίες αποσκοπούν στον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία και ξεκίνησαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι στις σημερινές διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Η τριμερής διάσκεψη στοχεύει στην επίτευξη συμφωνιών που θα επιτρέψουν σταδιακή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και θα ανοίξουν τον δρόμο για ειρηνική διευθέτηση.

Οι συνομιλίες ακολουθούν την πρόσφατη αύξηση των στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή, με επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, και η Ουκρανία επιμένει στην πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, που είχαν συζητηθεί με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο διμερών επαφών στο Νταβός.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή (23/1) στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς προς το παρόν να φαίνεται κάποια ένδειξη συμβιβασμού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που έχουν βυθίσει τη χώρα στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.