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Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα διαπραγματεύσεων χωρίς συμφωνία για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
23:00 - 23 Ιαν 2026

Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα διαπραγματεύσεων χωρίς συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή (23/1) στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς προς το παρόν να φαίνεται κάποια ένδειξη συμβιβασμού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω ρωσικών αεροπορικών επιδρομών που έχουν βυθίσει τη χώρα στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις για σήμερα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με πηγή του ρωσικού πρακτορείου TASS, στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι ζώνες ασφαλείας και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου. «Ναι, φυσικά, αυτά τα ζητήματα -οι ζώνες ασφαλείας και οι μηχανισμοί ελέγχου- βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης μαζί με άλλα σημαντικά θέματα», δήλωσε η πηγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι τον ενημερώνει «σχεδόν κάθε ώρα» για τις συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Σε ανάρτησή του στο Telegram τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από το περιεχόμενο των συνομιλιών και πως η εξέλιξή τους θα κριθεί αύριο.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι «το βασικό είναι η Ρωσία να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο». Στην ανάρτησή του περιέγραψε λεπτομερώς τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας, που περιλαμβάνει τον Ρουστέμ Ούμεροφ, τον Κυρίλο Μπουντάνοφ, τον Νταβίντ Αραχάμια και τον Σεργκέι Κισλίτσια, με την υποστήριξη στρατιωτικών αξιωματούχων όπως ο στρατηγός Αντρίι Χνάτοφ και ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών Σκίμπιτσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η ουκρανική πλευρά επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη ασφάλεια της χώρας, αλλά για την επιτυχία απαιτείται αντίστοιχη βούληση από τη Ρωσία.

Παράλληλα, το Κίεβο δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ η Μόσχα απαιτεί να παραχωρηθεί ολόκληρη η ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς προτού τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Ο Ζελένσκι όμως αρνείται να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει, με δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι οι Ουκρανοί δεν επιθυμούν εδαφικές παραχωρήσεις.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς αποτελεί «πολύ σημαντική προϋπόθεση». Η ρωσική αντιπροσωπεία, υπό τον Ναύαρχο Κοστιούκοφ, αποτελείται κυρίως από στρατιωτικούς αξιωματούχους, ενώ ο απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίγιεφ, θα έχει ξεχωριστές συνομιλίες με τον Αμερικανό Στιβ Γουίτκοφ για οικονομικά ζητήματα.

Κλείνοντας, η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι στις συνομιλίες συμμετέχουν οι Witkoff και Kushner μαζί με τον υπουργό Dan Driscoll και τον ανώτατο στρατηγό του ΝΑΤΟ, στρατηγό Alexus Grynkewich. Η ουκρανική ομάδα περιλαμβάνει επίσης τον επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Ρουστέμ Ούμεροφ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου Αντρίι Χνάτοφ και τον Κυρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/01/2026 - 01:31
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