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Εκλογές στη Μιανμάρ: Κέρδισε το φιλοστρατιωτικό κόμμα – Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις
Ειδήσεις
09:59 - 26 Ιαν 2026

Εκλογές στη Μιανμάρ: Κέρδισε το φιλοστρατιωτικό κόμμα – Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το βασικό πολιτικό κόμμα της Μιανμάρ που στηρίζει τη στρατιωτική χούντα ανακοίνωσε σήμερα ότι επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές που διοργανώθηκαν από το στρατιωτικό καθεστώς, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης της εκλογικής διαδικασίας, η οποία έχει καταγγελθεί ως κίνηση με στόχο τη διατήρηση του στρατιωτικού ελέγχου στη χώρα.

«Έχουμε ήδη κερδίσει την πλειοψηφία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Κόμματος της Ένωσης, της Αλληλεγγύης και της Ανάπτυξης (PUSD), ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να ανακοινώσει τα μερικά αποτελέσματα.

«Είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε μια νέα κυβέρνηση», πρόσθεσε. «Καθώς κερδίσαμε τις εκλογές, θα προχωρήσουμε μπροστά».

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Στη συνέχεια, οι βουλευτές των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου πρόκειται να συνεδριάσουν τον Μάρτιο προκειμένου να εκλέξουν πρόεδρο. Ο επικεφαλής της χούντας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού του στρατού ώστε να αναλάβει τον ανώτατο πολιτειακό ρόλο.

Το PUSD είχε επικρατήσει και στις δύο πρώτες φάσεις των βουλευτικών εκλογών, στις 28 Δεκεμβρίου και στις 11 Ιανουαρίου, αποσπώντας πάνω από το 85% των εδρών της κάτω βουλής που κρίνονταν, καθώς και τα δύο τρίτα των εδρών της άνω βουλής.

Παράλληλα, το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο έχει συνταχθεί από τον στρατό, προβλέπει ότι το ένα τέταρτο των εδρών σε κάθε κοινοβουλευτικό σώμα αποδίδεται απευθείας στις ένοπλες δυνάμεις.

«Είχαν κερδίσει πριν καν τις εκλογές», σχολίασε 28χρονος κάτοικος της Ρανγκούν, ο οποίος ζήτησε να μη δοθεί το όνομά του για λόγους ασφαλείας.

«Ήταν οι μόνοι που συμμετείχαν και επίσης οι διαιτητές. Σχεδόν κανένας δεν θα εμπιστεύεται την κυβέρνηση που θα σχηματίσουν», πρόσθεσε.

Αναλυτές χαρακτηρίζουν το PUSD, μεγάλο μέρος του οποίου στελεχώνεται από πρώην στρατιωτικούς, ως το βασικό πολιτικό όχημα της στρατιωτικής χούντας.

Η τελευταία κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2021, ανατρέποντας την εκλεγμένη κυβέρνηση της νομπελίστριας ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Κι και οδηγώντας τη Μιανμάρ σε εμφύλιο πόλεμο.

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