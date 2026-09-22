ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα

Πιο επίκαιρη από ποτέ είναι τον τελευταίο καιρό η σύζητηση για τον ΕΦΚ στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να πετάει το «μπαλάκι» στην ΕΕ για τυχόν μείωσή του και την αντιπολίτευση να επιμένει πως υπάρχει περιθώριο μείωσης χωρίς να παραβιάζεται το ευρωπαϊκό ελάχιστο όριο, αφού ο ελληνικός φόρος είναι ούτως ή άλλως υψηλότερος.

«Ο ελληνικός φόρος είναι σχεδόν διπλάσιος από το ευρωπαϊκό όριο», τόνισε πρόσφατα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ασκώντας δριμεί κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ σχετικά με το το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου.

«Εδώ και καιρό μιλάμε για την ανάγκη μιας στοχευμένης και χρονικά περιορισμένης μείωσης των έμμεσων φόρων, είτε αυτό αφορά τον ΦΠΑ είτε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», υπογράμμισε ακόμη.

Με φόντο τη σχετική συζήτηση, έχουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία δείχνουν ότι κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι φόροι που επιβαρύνουν τη βενζίνη φτάνουν τα 0,976 ευρώ ανά λίτρο, αντιστοιχώντας στο 47,3% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στο πρατήριο.

Σε επτά χώρες, μάλιστα, το συνολικό ύψος των φόρων που ενσωματώνονται στην τιμή έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Ελλάδα, η φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε 1,133 ευρώ ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 52,5% της τιμής στην αντλία. Ο ΕΦΚ για την αμόλυβδη ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο, ενώ επιπλέον 0,418 ευρώ προστίθενται μέσω του ΦΠΑ, ο οποίος εφαρμόζεται με συντελεστή 24%.

Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Ολλανδία, ενώ ακολουθούν η Δανία και η Φινλανδία.

ΕΦΚ στα ύψη στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη ανέρχεται σε 844,69 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επιπλέον επιβάρυνση 0,8 λεπτών ανά λίτρο επιβάλλεται μέσω εισφοράς για τη χρηματοδότηση των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο ΦΠΑ διαμορφώνεται στο 21% και προσθέτει ακόμη 0,422 ευρώ στην τιμή κάθε λίτρου.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η συνολική φορολογική επιβάρυνση για κάθε λίτρο βενζίνης που πωλήθηκε στην Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα ανήλθε σε 1,270 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 52% της τελικής τιμής στα πρατήρια, η οποία διαμορφώθηκε στα 2,434 ευρώ ανά λίτρο.

Δανία: Ακριβή βενζίνη, αλλά χαμηλοί φόροι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Δανίας, καθώς, παρά το γεγονός ότι διαθέτει την υψηλότερη τιμή βενζίνης στην ΕΕ, δεν επιβάλλει και την υψηλότερη συνολική φορολογία.

Η τιμή της βενζίνης στη Δανία ανέρχεται σε 2,564 ευρώ ανά λίτρο, το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συνολικοί φόροι φτάνουν τα 1,230 ευρώ ανά λίτρο.

Ο ΦΠΑ στη Δανία ανέρχεται σε 25% και προσθέτει 0,513 ευρώ στην τιμή κάθε λίτρου βενζίνης.

Στη Φινλανδία, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη ανέρχεται σε 1,193 ευρώ ανά λίτρο.

Από το ποσό αυτό, ο ΦΠΑ, με συντελεστή 25,5%, αντιστοιχεί σε επιβάρυνση 0,471 ευρώ ανά λίτρο. Τα στοιχεία προέρχονται από τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις στα πετρελαιοειδή.