ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα
Οικονομία
16:05 - 22 Σεπ 2026

ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πιο επίκαιρη από ποτέ είναι τον τελευταίο καιρό η σύζητηση για τον ΕΦΚ στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να πετάει το «μπαλάκι» στην ΕΕ για τυχόν μείωσή του και την αντιπολίτευση να επιμένει πως υπάρχει περιθώριο μείωσης χωρίς να παραβιάζεται το ευρωπαϊκό ελάχιστο όριο, αφού ο ελληνικός φόρος είναι ούτως ή άλλως υψηλότερος.   

«Ο ελληνικός φόρος είναι σχεδόν διπλάσιος από το ευρωπαϊκό όριο», τόνισε πρόσφατα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ασκώντας δριμεί κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ σχετικά με το το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου.

«Εδώ και καιρό μιλάμε για την ανάγκη μιας στοχευμένης και χρονικά περιορισμένης μείωσης των έμμεσων φόρων, είτε αυτό αφορά τον ΦΠΑ είτε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», υπογράμμισε ακόμη.

Με φόντο τη σχετική συζήτηση, έχουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία δείχνουν ότι κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι φόροι που επιβαρύνουν τη βενζίνη φτάνουν τα 0,976 ευρώ ανά λίτρο, αντιστοιχώντας στο 47,3% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στο πρατήριο.

Σε επτά χώρες, μάλιστα, το συνολικό ύψος των φόρων που ενσωματώνονται στην τιμή έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Ελλάδα, η φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε 1,133 ευρώ ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 52,5% της τιμής στην αντλία. Ο ΕΦΚ για την αμόλυβδη ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο, ενώ επιπλέον 0,418 ευρώ προστίθενται μέσω του ΦΠΑ, ο οποίος εφαρμόζεται με συντελεστή 24%.

Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Ολλανδία, ενώ ακολουθούν η Δανία και η Φινλανδία.

ΕΦΚ στα ύψη στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη ανέρχεται σε 844,69 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επιπλέον επιβάρυνση 0,8 λεπτών ανά λίτρο επιβάλλεται μέσω εισφοράς για τη χρηματοδότηση των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου. Ο ΦΠΑ διαμορφώνεται στο 21% και προσθέτει ακόμη 0,422 ευρώ στην τιμή κάθε λίτρου.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η συνολική φορολογική επιβάρυνση για κάθε λίτρο βενζίνης που πωλήθηκε στην Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα ανήλθε σε 1,270 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 52% της τελικής τιμής στα πρατήρια, η οποία διαμορφώθηκε στα 2,434 ευρώ ανά λίτρο.

Δανία: Ακριβή βενζίνη, αλλά χαμηλοί φόροι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Δανίας, καθώς, παρά το γεγονός ότι διαθέτει την υψηλότερη τιμή βενζίνης στην ΕΕ, δεν επιβάλλει και την υψηλότερη συνολική φορολογία.

Η τιμή της βενζίνης στη Δανία ανέρχεται σε 2,564 ευρώ ανά λίτρο, το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συνολικοί φόροι φτάνουν τα 1,230 ευρώ ανά λίτρο.

Ο ΦΠΑ στη Δανία ανέρχεται σε 25% και προσθέτει 0,513 ευρώ στην τιμή κάθε λίτρου βενζίνης.

Στη Φινλανδία, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη ανέρχεται σε 1,193 ευρώ ανά λίτρο.

Από το ποσό αυτό, ο ΦΠΑ, με συντελεστή 25,5%, αντιστοιχεί σε επιβάρυνση 0,471 ευρώ ανά λίτρο. Τα στοιχεία προέρχονται από τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις στα πετρελαιοειδή.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 16:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;
Πολιτική

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Τσουκαλάς για ΕΦΚ: Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δε φτάνει
Πολιτική

Τσουκαλάς για ΕΦΚ: Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δε φτάνει

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
Ομόλογα

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Νέα άνοδος στις αποδόσεις – Γαλλία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Volkswagen: Η Porsche «φρενάρει» την αναδιάρθρωση – Βουτιά στα περιθώρια κέρδους
Επιχειρήσεις

Volkswagen: Η Porsche «φρενάρει» την αναδιάρθρωση – Βουτιά στα περιθώρια κέρδους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:08

ΟΤΕ: Ομολογιακό €350 εκατ. με λήξη το 2029 – Πλήρης ανάληψη από Deutsche Telekom

Πολιτική
22/09/2026 - 18:06

Θεοδωρικάκος: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 17:56

ΑΛΟΥΜΥΛ: Άλμα 45,2% στο EBITDA και υπερδιπλασιασμός των κερδών στα €19,2 εκατ. το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες με πιέσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 17:46

Η MG δίνει δυναμικό “παρών” στην έκθεση “AUTO ATHINA 2026”

Οικονομία
22/09/2026 - 17:40

Πιερρακάκης προς εμπόρους (ΕΣΕΕ): Είμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 17:38

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα €280 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα το πρώτο εξάμηνο

Περιβάλλον
22/09/2026 - 17:26

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:25

Αλβανία: Δικαστική έρευνα για διαφθορά σε βάρος της επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπηρεσιών

Οικονομία
22/09/2026 - 17:14

IRIS Payments: Άλμα στις συναλλαγές - 7 στις 10 άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα το 2025

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:13

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν ενόψει ΟΗΕ: Τερματίστε τον πόλεμο

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 17:04

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 17:03

«Φουντώνει» η πολιτική κόντρα μεταξύ Νετανιάχου και Μαμντάνι 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:50

Η Ιταλία μένει υπό δημοσιονομική επιτήρηση της ΕΕ – Νέο πλήγμα για τη Μελόνι ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:45

Κατάθεση Καρυστιανού στη δίκη των Τεμπών: Ο Μπακαΐμης εκτελεί εντολές Μητσοτάκη

Πολιτική
22/09/2026 - 16:36

Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:32

«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι

Πολιτική
22/09/2026 - 16:23

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Πολιτική
22/09/2026 - 16:21

Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα για το Qatargate – Κλείνει η υπόθεση στην Ελλάδα

Πολιτική
22/09/2026 - 16:19

Δένδιας από Κάιρο: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο η Αίγυπτος

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Ηλιούπολη: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό

Οικονομία
22/09/2026 - 16:13

Ανδριανός: Να εξάγουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και την ελληνική οικονομία

Πολιτική
22/09/2026 - 16:06

Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και η πρόθεση για τρίτη θητεία

Οικονομία
22/09/2026 - 16:05

ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 16:02

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:01

Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 την Τετάρτη (23/9) στο Telekom Academy

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:52

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West

Πολιτική
22/09/2026 - 15:45

Διακριτικές συστάσεις Διαμαντοπούλου σε Φαραντούρη: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:37

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ