Εκνευρισμός στην Ουάσιγκτον για την συμφωνία ΕΕ-Ινδίας: «Πολεμούν τους εαυτούς τους»

Εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην Ουάσιγκτον η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας, τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών να δηλώνει απογοητευμένος από την απόφαση της Ευρώπης να στραφεί προς την Ινδία.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ισχυρίστηκε, μιλώντας στο CNBC, πως η στροφή της Ευρώπης προς την Ινδία δείχνει ότι «βάζουν το εμπόριο πάνω από τα συμφέροντα του ουκρανικού λαού».

Όπως υποστήριξε, η ΕΕ αγοράζει προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ινδία με ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις, και ήταν απρόθυμη να συμμετάσχει στις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ινδίας, επειδή διαπραγματεύονταν ξεχωριστά μια εμπορική συμφωνία.

Την Κυριακή (26/1), δε, ο Μπέσεντ, μιλώντας στο ABC News, είχε υποστηρίξει πως στην ΕΕ «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους» υπογράφοντας την εμπορική συμφωνία με το Δελχί.

Σε σχέση με τους δασμούς, ο ίδιος δήλωσε ότι η αύξηση των αμερικανικών δασμών σε νοτιοκορεατικά προϊόντα στο 25% ήταν χρήσιμη για να «προχωρήσουν τα πράγματα» σχετικά με την επικύρωση από το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο μιας εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ.