ΕΕ - Ινδία: Τι σηματοδοτεί η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου - Οι προοπτικές για την Ελλάδα

Στο φόντο προτάσεων και ιδεών για «άνοιγμα» σε νέες περιφερειακές συνεργασίες μετά και τις «σεισμικές» δονήσεις και τις «ρωγμές» στον «ευρωατλαντισμό», η ΕΕ προχωρά μετά τη Mercosur, σε μια νέα συμφωνία με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη και την 4η οικονομία του κόσμου. Την Ινδία.

Η ινδική οικονομία

Βάσει των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Ινδία των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων κατοίκων αναμένεται φέτος να ξεπεράσει την Ιαπωνία και να αναδειχθεί σε τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, πίσω από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Γερμανία.

Η ινδική οικονομία κατέγραψε ετήσια ανάπτυξη 8,2% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα θα μπορούσε να ανέβει στο οικονομικό βάθρο πριν από το 2030.

Ινδία και Ευρωπαϊκή Ένωση επισημοποίησαν σήμερα (27/1) την υπογραφή μιας εκτεταμένης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, μετά από έναν μακρύ κύκλο διαπραγματεύσεων που διήρκεσε περισσότερα από είκοσι χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μητέρα των συμφωνιών», υπογραμμίζοντας ότι αναμένεται να δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές.

Η υπογραφή πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις Βρυξέλλες και το Νέο Δελχί να επιδιώκουν την ενίσχυση της οικονομικής τους ανθεκτικότητας απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό, αλλά και στις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου δασμολογικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ινδίας – ΕΕ προβλέπει τη σταδιακή μείωση των τελωνειακών δασμών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, με στόχο τη σημαντική τόνωση των εμπορικών ροών. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2024 οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών ανήλθαν σε 120 δισ. ευρώ σε αγαθά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 90% μέσα σε μία δεκαετία, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 60 δισ. ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzdimh7dwix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Φον ντερ Λάιεν: «Ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων»

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία συνήψε με την Ινδία, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν ιστορία σήμερα. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει δραστική μείωση των ινδικών δασμών σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών εισαγωγών, ιδιαίτερα των δασμών στα οχήματα, το κρασί και τα ζυμαρικά. Οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα πρόκειται έτσι να μειωθούν από 110% σε 10%, αυτοί στα κρασιά να μειωθούν από 150% σε 20% ενώ αυτοί στα ζυμαρικά ή τη σοκολάτα, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 50%, θα καταργηθούν τελείως, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπολογίζουν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ετήσιο ποσό μείωσης των δασμών που καταβάλλουν.

Μείωση δασμών

Με βάση τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ινδίας – ΕΕ προβλέπεται μείωση των τελωνειακών δασμών σε πλήθος τομέων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2024 οι δύο πλευρές αντάλλαξαν:

εμπορεύματα αξίας 120 δισ. ευρώ , σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 90% σε μία δεκαετία ,

, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν , και υπηρεσίες αξίας 60 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ

Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει στη συμφωνία μια ιστορική ευκαιρία για ενισχυμένη πρόσβαση στην παραδοσιακά προστατευμένη ινδική αγορά.

«Η ΕΕ θα επωφεληθεί από το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης που έχει δοθεί ποτέ σε εμπορικό εταίρο», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας την προσδοκία για διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς:

της βιομηχανίας

και του αγροδιατροφικού τομέα.

Στο πλαίσιο των ανταλλαγμάτων, η Ινδία αναμένεται να ανοίξει περισσότερο την αγορά της στα ευρωπαϊκά οχήματα και κρασιά, ενώ η ΕΕ θα βελτιώσει την πρόσβαση για ινδικά υφαντουργικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η Άμυνα

Παράλληλα, Νέο Δελχί και Βρυξέλλες σχεδιάζουν να μονογράψουν:

συμφωνία για μετακινήσεις εποχικών εργαζομένων ,

, ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών και εξειδικευμένων επαγγελματιών ,

, καθώς και σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας.

«Η Ινδία και η Ευρώπη έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή: τη στρατηγική σύμπραξη, τον διάλογο και το άνοιγμα», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X, υπογραμμίζοντας ότι «σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός».

Στον τομέα της άμυνας, η Ινδία έχει ήδη αρχίσει να διαφοροποιεί τις αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού, αυτονομούμενη, κάπως από τη Ρωσία, έχοντας αναπτύξει δικές της βιομηχανίες, όπως η Tatra. Επίσης και η Ευρώπη επιχειρεί αντίστοιχη στρατηγική απεξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα

Στο νέο αυτό χάρτη, η Ελλάδα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Ήδη, με την Ινδία υπάρχουν επενδυτικές σχέσεις (π.χ νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι στο Ηράκλειο, επενδύσεις σε τρόφιμα κτλ, αλλά και ενδιαφέρον για λιμενικές υποδομές). Επίσης, ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή η απευθείας γραμμή της αεροπορικής IndiGo που συνδέει το Ν. Δελχί τη Βομβάη και την Αθήνα, ενώ επίκειται και ανάλογη εκκίνηση πτήσεων το Μάρτιο από την Aegean.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, στην σχετική παρουσίαση, την περασμένη Παρασκευή ο κ. Pieter Elbers, διευθύνων σύμβουλος της IndiGo, η Αθήνα αναμένεται να αποτελέσει “πύλη” για την Ευρώπη για την Ινδία, τονίζοντας το ότι η σύνδεση αυτή “φέρνει κοντά την αρχαιότερη δημοκρατία του κόσμου, με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη”.

“Είναι μία ιστορική στιγμή η πρώτη απευθείας σύνδεση με την Ινδία” δήλωσε ο κ. Γιάννης Παράσχης, διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). “Τόσο ως αεροδρόμιο της Αθήνας αλλά και συνολικά όλο το αεροπορικό οικοσύστημα αισθανόμαστε τυχεροί και περήφανοι γι΄αυτήν την εξέλιξη, δεδομένου ότι ανοίγονται νέοι επιχειρηματικοί δρόμοι αλλά και μία μεγάλη ευκαιρία για τον τουριστικό κλάδο”.

Να σημειωθεί ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα επιχειρεί να χτίσει, παρά τα ζητήματα κύρια με τις βίζες, “γέφυρες” με την Ινδία. Μάλιστα, ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισκεφθεί τη μεγάλη αυτή χώρα δύο φορές. Περιβάλλον κι ενέργεια είναι τα βασικά σημεία ανάπτυξης των διμερών σχέσεων με την Ινδία με βάση όσα δήλωσε τη Δευτέρα 12/5 ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο 13ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC), που διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου.

Ήδη, έχει συσταθεί και συνεδριάσει το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ινδίας - Ελλάδας - Κύπρου (IGC), Το συμβούλιο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών στις τρεις χώρες.

Το νεοσύστατο Επιχειρηματικό Συμβούλιο IGC στοχεύει στην επιτάχυνση του εμπορίου, των επενδύσεων και της στρατηγικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως οι υποδομές, η ναυτιλία, η τεχνολογία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ΜμΕ και στη δημιουργία μιας ισχυρής πλατφόρμας για επιχειρήσεις από τις τρεις αυτές χώρες προκειμένου να συνεργαστούν και να ευδοκιμήσουν.