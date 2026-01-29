Σι σε Στάρμερ: Κίνα και Βρετανία πρέπει να χτίσουμε μια πιο βαθιά σχέση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα 29/1 συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, στο Μέγαρο του Λαού, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης πλήρους ημέρας της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Βρετανού πρωθυπουργού στη χώρα μετά από οκτώ χρόνια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό βάρος στην επαφή των δύο ηγετών.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την Κίνα «καθοριστικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή» και υπογράμμισε ότι το Λονδίνο επιδιώκει μια πιο «ώριμη, ρεαλιστική και πολυδιάστατη σχέση» με το Πεκίνο. Όπως ανέφερε, η απουσία υψηλού επιπέδου επαφών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν επωφελής, τονίζοντας ότι «είναι ώρα να οικοδομηθεί μια πιο εξελιγμένη και σταθερή συνεργασία».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται «με γνώμονα το συμφέρον των Βρετανών πολιτών». Υπενθύμισε τη δέσμευση της κυβέρνησής του, μετά την εκλογή της πριν από 18 μήνες, να επανατοποθετήσει τη Βρετανία στο διεθνές προσκήνιο, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από το κόστος ζωής έως το αίσθημα ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ αναγνώρισε ότι οι σχέσεις Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν από εντάσεις και αστάθεια, οι οποίες –όπως είπε– δεν εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα καμίας από τις δύο χώρες. Περιέγραψε το παγκόσμιο περιβάλλον ως «ρευστό και αβέβαιο» και τόνισε ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Πεκίνου και Λονδίνου είναι απαραίτητη τόσο για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα όσο και για την οικονομική ευημερία των δύο λαών.

Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στον ιστορικό ρόλο προηγούμενων κυβερνήσεων των Εργατικών στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, δηλώνοντας ότι η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί για μια «μακροπρόθεσμη και συνεπή στρατηγική εταιρική σχέση» με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάλεσε, παράλληλα, τις δύο πλευρές να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση και να διαχειριστούν τις διαφορές τους με αμοιβαίο σεβασμό, επισημαίνοντας ότι «οι ουσιαστικές σχέσεις χτίζονται με χρόνο και υπομονή».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η συνεργασία στην εκπαίδευση, την υγεία, τα χρηματοοικονομικά, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση, ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε ότι το Πεκίνο θα εξετάσει «ενεργά» το ενδεχόμενο απαλλαγής Βρετανών πολιτών από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Συζητήθηκαν επίσης ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Η βρετανική θέση για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη, ενώ το Λονδίνο συνεχίζει να θεωρεί το Χονγκ Κονγκ σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ των δύο χωρών. Ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε την ανάγκη στήριξης του πολυμερισμού και ενός δικαιότερου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, ασκώντας κριτική στον μονομερισμό και την πολιτική ισχύος.

Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει πριν την άφιξή του στο Πεκίνο ότι το ζήτημα θα τεθεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Σημείωσε ότι η συζήτηση με τον Σι θα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη διεθνή σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κλιματική κρίση.

Η επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού αντιμετωπίστηκε θετικά από κύκλους στην Κίνα, με αναλυτές να κάνουν λόγο για επιστροφή σε μια πιο πραγματιστική διπλωματία. Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Κιρ Στάρμερ προσέφερε στον Σι Τζινπίνγκ ένα συμβολικό δώρο: την μπάλα από πρόσφατο αγώνα της Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ, προσθέτοντας μια πιο ανθρώπινη νότα σε μια συνάντηση με σαφές γεωπολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα.