ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σι σε Στάρμερ: Κίνα και Βρετανία πρέπει να χτίσουμε μια πιο βαθιά σχέση
Ειδήσεις
09:34 - 29 Ιαν 2026

Σι σε Στάρμερ: Κίνα και Βρετανία πρέπει να χτίσουμε μια πιο βαθιά σχέση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα 29/1 συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, στο Μέγαρο του Λαού, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης πλήρους ημέρας της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Βρετανού πρωθυπουργού στη χώρα μετά από οκτώ χρόνια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό βάρος στην επαφή των δύο ηγετών.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την Κίνα «καθοριστικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή» και υπογράμμισε ότι το Λονδίνο επιδιώκει μια πιο «ώριμη, ρεαλιστική και πολυδιάστατη σχέση» με το Πεκίνο. Όπως ανέφερε, η απουσία υψηλού επιπέδου επαφών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν επωφελής, τονίζοντας ότι «είναι ώρα να οικοδομηθεί μια πιο εξελιγμένη και σταθερή συνεργασία».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται «με γνώμονα το συμφέρον των Βρετανών πολιτών». Υπενθύμισε τη δέσμευση της κυβέρνησής του, μετά την εκλογή της πριν από 18 μήνες, να επανατοποθετήσει τη Βρετανία στο διεθνές προσκήνιο, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από το κόστος ζωής έως το αίσθημα ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ αναγνώρισε ότι οι σχέσεις Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν από εντάσεις και αστάθεια, οι οποίες –όπως είπε– δεν εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα καμίας από τις δύο χώρες. Περιέγραψε το παγκόσμιο περιβάλλον ως «ρευστό και αβέβαιο» και τόνισε ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Πεκίνου και Λονδίνου είναι απαραίτητη τόσο για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα όσο και για την οικονομική ευημερία των δύο λαών.

Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στον ιστορικό ρόλο προηγούμενων κυβερνήσεων των Εργατικών στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, δηλώνοντας ότι η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί για μια «μακροπρόθεσμη και συνεπή στρατηγική εταιρική σχέση» με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάλεσε, παράλληλα, τις δύο πλευρές να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση και να διαχειριστούν τις διαφορές τους με αμοιβαίο σεβασμό, επισημαίνοντας ότι «οι ουσιαστικές σχέσεις χτίζονται με χρόνο και υπομονή».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η συνεργασία στην εκπαίδευση, την υγεία, τα χρηματοοικονομικά, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση, ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε ότι το Πεκίνο θα εξετάσει «ενεργά» το ενδεχόμενο απαλλαγής Βρετανών πολιτών από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Συζητήθηκαν επίσης ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Η βρετανική θέση για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη, ενώ το Λονδίνο συνεχίζει να θεωρεί το Χονγκ Κονγκ σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ των δύο χωρών. Ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε την ανάγκη στήριξης του πολυμερισμού και ενός δικαιότερου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, ασκώντας κριτική στον μονομερισμό και την πολιτική ισχύος.

Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει πριν την άφιξή του στο Πεκίνο ότι το ζήτημα θα τεθεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Σημείωσε ότι η συζήτηση με τον Σι θα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη διεθνή σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κλιματική κρίση.

Η επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού αντιμετωπίστηκε θετικά από κύκλους στην Κίνα, με αναλυτές να κάνουν λόγο για επιστροφή σε μια πιο πραγματιστική διπλωματία. Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Κιρ Στάρμερ προσέφερε στον Σι Τζινπίνγκ ένα συμβολικό δώρο: την μπάλα από πρόσφατο αγώνα της Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ, προσθέτοντας μια πιο ανθρώπινη νότα σε μια συνάντηση με σαφές γεωπολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις
Ειδήσεις

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία
Ναυτιλία

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος
Ειδήσεις

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ