Ελβετία: Ρεκόρ εξαγωγών προς ΗΠΑ το 2025 παρά τους δασμούς Τραμπ

Η Ελβετία κατέγραψε ρεκόρ εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις επιπτώσεις των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελβετικής τελωνειακής υπηρεσίας, οι ελβετικές εξαγωγές προς τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έφτασαν τα 54,7 δισ. φράγκα (71,5 δισ. δολάρια), χωρίς να υπολογίζεται ο χρυσός, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 5,7%, οδηγώντας το εμπορικό πλεόνασμα σε 41,4 δισ. φράγκα, το υψηλότερο στην ιστορία της χώρας.

Από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει δασμούς 39% σε πολλές ελβετικές εξαγωγές, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και της τότε Ομοσπονδιακής Συμβούλου Karin Keller-Sutter, η οποία είχε προκαλέσει εντάσεις. Η διαμάχη επιλύθηκε στα τέλη του 2025 με συμφωνία-πλαίσιο που μείωσε τους δασμούς στο 15%, υπό την προϋπόθεση επενδύσεων 200 δισ. δολαρίων από ελβετικές εταιρείες, μεγαλύτερης πρόσβασης στην αμερικανική αγορά για ψάρια, θαλασσινά και ξηρούς καρπούς, καθώς και ατελείς ποσοστώσεις για ορισμένα είδη κρέατος. Μια νομικά δεσμευτική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Όπως αναφέρουν πηγές στο Bloomberg, ο πρώτος επίσημος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στη Βέρνη στις αρχές Φεβρουαρίου, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας έως τα τέλη Μαρτίου. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να επανεξετάσουν τις παραχωρήσεις τους εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε από το Νταβός ότι αναμένει μια «δίκαιη εμπορική συμφωνία», η οποία θα διασφαλίσει την ευημερία τόσο των Αμερικανών όσο και της Ελβετίας.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προορισμός για τα ελβετικά προϊόντα, με σχεδόν το 20% των εξαγωγών να κατευθύνονται εκεί. Σε εθνικό επίπεδο, οι συνολικές εξαγωγές της Ελβετίας έφτασαν επίσης σε ρεκόρ, κυρίως λόγω των φαρμακευτικών προϊόντων και των χημικών. Αντίθετα, μειώθηκαν οι εξαγωγές μηχανημάτων, ηλεκτρονικών ειδών και ρολογιών.