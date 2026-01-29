ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε κατά 94,6% το εμπορικό έλλειμμα τον Νοέμβριο

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας από τα χαμηλότερα επίπεδα 16 ετών, καθώς οι εισαγωγές ανέκαμψαν ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν πτώση.

Οι μηνιαίες μετρήσεις του ελλείμματος παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, επηρεασμένες από τους δασμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 94,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 56,8 δισεκατομμύρια δολάρια, από 29,2 δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο. Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg ήταν 44 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αύξηση των εισαγωγών ανήλθε στο 5%, κυρίως λόγω μεγαλύτερων αποστολών φαρμακευτικών προϊόντων και κεφαλαιουχικών αγαθών, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,6% τον Νοέμβριο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό.