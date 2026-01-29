ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε κατά 94,6% το εμπορικό έλλειμμα τον Νοέμβριο

Οι μηνιαίες μετρήσεις του ελλείμματος παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, επηρεασμένες από τους δασμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 94,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 56,8 δισεκατομμύρια δολάρια, από 29,2 δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο. Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg ήταν 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η αύξηση των εισαγωγών ανήλθε στο 5%, κυρίως λόγω μεγαλύτερων αποστολών φαρμακευτικών προϊόντων και κεφαλαιουχικών αγαθών, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,6% τον Νοέμβριο.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό.