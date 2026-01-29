Κομισιόν: Εγκρίνει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για τις θεωρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει σήμερα την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις θεωρήσεις, θέτοντας το πλαίσιο για μια πιο στοχευμένη και στρατηγική πολιτική, που αποσκοπεί στην προάσπιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Ένωσης και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξανόμενης κινητικότητας, της περιφερειακής αστάθειας και του εντεινόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Η στρατηγική έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη (1) ασφαλέστερη, ενισχύοντας την πρώτη γραμμή ελέγχου ασφαλείας· (2) πιο ευημερούσα και ανταγωνιστική, διευκολύνοντας την πρόσβαση όσων συμβάλλουν στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας· 3) μεγαλύτερη επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο, με την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων, των αξιών και της παγκόσμιας θέσης της ΕΕ· και (4) πιο αποτελεσματική, μέσω μιας πιο έξυπνης, σύγχρονης και συνεκτικής πολιτικής θεωρήσεων.

Παράλληλα με τη στρατηγική, η Επιτροπή εκδίδει σύσταση σχετικά με την προσέλκυση ταλέντων για καινοτομία, ώστε να καταστεί η ΕΕ ελκυστικότερη για επαγγελματίες, σπουδαστές, ερευνητές και καινοτόμους επιχειρηματίες υψηλής ειδίκευσης και να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο πλαίσιο.

Η στρατηγική για τις θεωρήσεις βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ

Η στρατηγική προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη μόχλευση της πολιτικής θεωρήσεων με σκοπό την προώθηση του στρατηγικού συμφέροντος της ΕΕ και την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει:

Ένα σύγχρονο σύστημα για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης με σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση των δυνητικών υποψηφίων (το 2026).

συμπεριλαμβανομένου ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης με σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση των δυνητικών υποψηφίων (το 2026). Ισχυρότερη παρακολούθηση των υφιστάμενων καθεστώτων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στο πλαίσιο του μεταρρυθμισμένου μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση και να αποτρέπονται οι καταχρήσεις των ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης.

του μεταρρυθμισμένου μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση και να αποτρέπονται οι καταχρήσεις των ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Ισχυρότερη μόχλευση των θεωρήσεων με την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού του άρθρου 25α, ο οποίος επιτρέπει στην ΕΕ να λαμβάνει στοχευμένα μέτρα για τις θεωρήσεις σε περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας στον τομέα της επιστροφής και της επανεισδοχής και με τη θέσπιση ad hoc μέτρων για την παροχή κινήτρων για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και κατά της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό θα γίνει μέσω αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων το 2026.

την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού του άρθρου 25α, ο οποίος επιτρέπει στην ΕΕ να λαμβάνει στοχευμένα μέτρα για τις θεωρήσεις σε περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας στον τομέα της επιστροφής και της επανεισδοχής και με τη θέσπιση ad hoc μέτρων για την παροχή κινήτρων για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και κατά της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό θα γίνει μέσω αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων το 2026. Πιθανά στοχευμένα περιοριστικά μέτρα στον τομέα των θεωρήσεων για την αναστολή, την απόρριψη ή τον περιορισμό των αιτήσεων θεώρησης ως απάντηση σε εχθρικές ενέργειες τρίτων χωρών που υπονομεύουν την ασφάλεια της ΕΕ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

για την αναστολή, την απόρριψη ή τον περιορισμό των αιτήσεων θεώρησης ως απάντηση σε εχθρικές ενέργειες τρίτων χωρών που υπονομεύουν την ασφάλεια της ΕΕ, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Νέα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων για την καταπολέμηση της απάτης, με νέους εναρμονισμένους ορισμούς και κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ για την απάτη σχετικά με τα έγγραφα.

Τόνωση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας

Τα ταξίδια και η κινητικότητα αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Ευρώπης, με τον χώρο Σένγκεν να παραμένει ο πιο επισκέψιμος προορισμός στον κόσμο. Η στρατηγική προτείνει νέα μέτρα για τη στήριξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων και τη διευκόλυνση, την επιτάχυνση και την αύξηση της προβλεψιμότητας των νόμιμων ταξιδιών για τους τουρίστες και τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, μεταξύ των οποίων:

Νέες ψηφιακές διαδικασίες τόσο για τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης όσο και για τους ταξιδιώτες που υποχρεούνται σε θεώρηση: Το ETIAS θα απλουστεύσει και θα αυτοματοποιήσει εν μέρει τους ελέγχους πριν από την αναχώρηση για τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, από το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Οι ψηφιακές διαδικασίες θεώρησης θα επιτρέπουν στους αιτούντες που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης.

τόσο για τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης όσο και για τους ταξιδιώτες που υποχρεούνται σε θεώρηση: Το ETIAS θα απλουστεύσει και θα αυτοματοποιήσει εν μέρει τους ελέγχους πριν από την αναχώρηση για τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, από το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Οι ψηφιακές διαδικασίες θεώρησης θα επιτρέπουν στους αιτούντες που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης. Θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με μεγαλύτερη ισχύ για αξιόπιστους ταξιδιώτες, για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την επιβράβευση των επισκεπτών με αποδεδειγμένο ταξιδιωτικό ιστορικό και κοινό κατάλογο επαληθευμένων εταιρειών, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών θεώρησης για επαγγελματίες ταξιδιώτες που προσκαλούνται από αξιόπιστους χορηγούς.

για αξιόπιστους ταξιδιώτες, για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την επιβράβευση των επισκεπτών με αποδεδειγμένο ταξιδιωτικό ιστορικό και διαδικασιών θεώρησης για επαγγελματίες ταξιδιώτες που προσκαλούνται από αξιόπιστους χορηγούς. Καλύτερες συνθήκες για ταλέντα: διερεύνηση πιθανών τροποποιήσεων των κανόνων της ΕΕ για τους σπουδαστές και τους ερευνητές και τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και εξειδίκευσης και διερεύνηση ενός στοχευμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ για τους ιδρυτές νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων και τους καινοτόμους επιχειρηματίες.

διερεύνηση πιθανών τροποποιήσεων των κανόνων της ΕΕ για τους σπουδαστές και τους ερευνητές και τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και εξειδίκευσης και διερεύνηση ενός στοχευμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ για τους ιδρυτές νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων και τους καινοτόμους επιχειρηματίες. Πρόσθετη στήριξη σε υπηκόους τρίτων χωρών και εργοδότες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαδικασία θεωρήσεων μέσω των ευρωπαϊκών γραφείων νομικής πύλης.

Πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων για υπηκόους τρίτων χωρών με υψηλά προσόντα και δεξιότητες.

Σύγχρονα εργαλεία θεώρησης

Κάθε χρόνο εκατομμύρια ταξιδιώτες φθάνουν στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, είτε με θεωρήσεις βραχείας διαμονής είτε από χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτού απαιτεί σύγχρονα συστήματα που ενισχύουν την ασφάλεια, διευκολύνοντας παράλληλα τα νόμιμα ταξίδια.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ αναπτύσσει προηγμένα ψηφιακά εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό των θεωρήσεων και της διαχείρισης των συνόρων. Τα συστήματα ΤΠ της ΕΕ θα είναι διαλειτουργικά έως το 2028, καθιστώντας δυνατή την αναζήτηση σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα και μέσω ενιαίας, κεντρικής αναζήτησης, βελτιώνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και αποτρέποντας την κατάχρηση των θεωρήσεων.

Προσέλκυση ταλέντων για καινοτομία

Η σύσταση καθορίζει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τις διαδικασίες τους για την προσέλκυση και τη διατήρηση σπουδαστών, ερευνητών και εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων επιχειρηματιών σε βασικούς τομείς για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Οι συστάσεις ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να διαθέτουν απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες για τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής μέσω πιο ψηφιοποιημένων διαδικασιών, λιγότερων εγγράφων και συντομότερων χρόνων διεκπεραίωσης, ευκολότερων μεταβάσεων στην εργασία ή την επιχειρηματικότητα από σπουδές ή έρευνα στην ΕΕ, βελτιωμένης κινητικότητας εντός της ΕΕ,καθώς και καλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες και ισχυρότερου συντονισμούμεταξύ των αρχών των κρατών μελών, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η σύσταση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας «Επιλογή Ευρώπης», η οποία επικεντρώνεται στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ένωση Δεξιοτήτων, καθώς και στη στρατηγική της ΕΕ για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις.

Στο φόντο αυτό ο Μάγκνους Μπρούνερ, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, είπε :

«Η πολιτική θεωρήσεων αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα θεωρήσεων ενισχύει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη με τους εταίρους, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσέλκυση επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης, καινοτόμων ιδεών και επενδύσεων, και στηρίζει τη θέση της Ευρώπης ως προορισμού επιλογής ταλέντων. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και οικοδομεί μια ισχυρή, δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία.»

Παράλληλα, η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, σημείωσε:

«Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πρόσβαση στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή. Μια αξιόπιστη πολιτική θεωρήσεων αποτελεί ισχυρό εργαλείο που διασφαλίζει τα συμφέροντα της ΕΕ και την ασφάλεια του χώρου Σένγκεν. Με τη στρατηγική αυτή, δείχνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαμορφώσει την κινητικότητα με τους δικούς μας όρους, ενισχύοντας την ικανότητά μας να προστατεύουμε τα σύνορά μας και να διαφυλάσσουμε την ακεραιότητα του Σένγκεν, προσελκύοντας παράλληλα τις δεξιότητες που χρειάζονται η οικονομία και οι κοινωνίες μας για να ευδοκιμήσουν.»