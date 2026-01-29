«Eίμαστε ξανά σε καλό δρόμο», δηλώνει η Δανία για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας χαιρέτισε την Πέμπτη τις «πολύ εποικοδομητικές» συνομιλίες υψηλού επιπέδου για το μέλλον της Γροιλανδίας, λέγοντας ότι η συζήτηση για το νησί «επανήλθε σε σωστή πορεία».

Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ, της Γροιλανδίας και της Δανίας στην Ουάσινγκτον έχουν ως στόχο να επιλύσουν τη διπλωματική κρίση που προκλήθηκε από τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του τεράστιου και αραιοκατοικημένου αρκτικού νησιού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ενόψει συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συνάντηση της Τετάρτης (28/1) «πήγε καλά».

«Πολύ εποικοδομητική ατμόσφαιρα και έχουν προγραμματιστεί νέες συναντήσεις», είπε ο Ράσμουσεν.

«Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, αλλά είναι καλό, γιατί τώρα έχουμε επιστρέψει σε όσα συμφωνήσαμε στην Ουάσινγκτον ακριβώς πριν από δύο εβδομάδες. Μετά από αυτό υπήρξε μια μεγάλη παρέκκλιση. Τα πράγματα κλιμακώνονταν, αλλά τώρα είμαστε ξανά σε σωστή πορεία», πρόσθεσε.

«Δεν είναι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα, αλλά είμαι λίγο πιο αισιόδοξος σήμερα απ’ ό,τι πριν από μία εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ υπαναχώρησε από την επιβολή δασμών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην προσπάθειά του να αναλάβει τον έλεγχο του αυτοδιοικούμενου δανικού εδάφους και, για πρώτη φορά, απέκλεισε τη χρήση βίας για την απόκτησή του, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Πλαίσιο συμφωνίας»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι είχε ένα «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» σχετικά με τη Γροιλανδία και αργότερα είπε στο CNBC ότι είχε «την ιδέα» μιας τέτοιας συμφωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη σε νομοθέτες ότι οι συνομιλίες για το μέλλον της Γροιλανδίας θα διεξαχθούν με «πολύ επαγγελματικό και ευθύ τρόπο» και τελικά θα καταλήξουν σε θετική έκβαση.

«Βρισκόμαστε σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο. «Νομίζω ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία που θα μας οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον του προέδρου για τη Γροιλανδία είναι ξεκάθαρο — πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας».

«Φοβισμένοι και τρομαγμένοι»

Οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα του νησιού, ταξίδεψαν μαζί τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία και τη Γαλλία, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων εν μέσω των απειλών του Τραμπ.

«Αυτό που προσπαθούμε να διαχειριστούμε ως κυβέρνηση είναι να απωθήσουμε τις πιέσεις από το εξωτερικό και ταυτόχρονα να στηρίξουμε τον λαό μας, που είναι φοβισμένος και τρομαγμένος», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε εκδήλωση στο Παρίσι, σύμφωνα με το Reuters.

Η ρητορική του Τραμπ προκάλεσε ανησυχία στη Γροιλανδία και τη Δανία, με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν να προειδοποιεί την Τετάρτη ότι η παγκόσμια τάξη όπως τη γνωρίζουμε έχει πλέον τελειώσει.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Γροιλανδοί αντιτίθενται συντριπτικά στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ η πλειοψηφία υποστηρίζει την ανεξαρτησία από τη Δανία.