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Η «απειλή» Τραμπ ως πολιτικό καύσιμο: Πώς η κρίση της Γροιλανδίας εκτόξευσε τη δημοτικότητα της Φρέντερικσεν
Ειδήσεις
12:17 - 29 Ιαν 2026

Η «απειλή» Τραμπ ως πολιτικό καύσιμο: Πώς η κρίση της Γροιλανδίας εκτόξευσε τη δημοτικότητα της Φρέντερικσεν

Reporter.gr Newsroom
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Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν φαίνεται ότι οφείλει τη θεαματική πολιτική της ανάκαμψη σε έναν απρόσμενο παράγοντα: τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Λίγους μόλις μήνες μετά τη βαριά ήττα των Σοσιαλδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο της κυβερνώσας παράταξης, καθώς η Φρέντερικσεν υιοθέτησε σκληρή γραμμή απέναντι στις απειλές Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Η αποφασιστική υπεράσπιση της δανικής κυριαρχίας λειτούργησε ως καταλύτης, επισημαίνει σε ανάλυσή του το Politico. «Μετά από καιρό, χάραξαν ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αντί να φαίνονται υποχωρητικοί», σχολίασε ο Δανός ευρωβουλευτής της Αριστεράς Περ Κλάουζεν, αποδίδοντας σε αυτή τη στάση την απότομη αύξηση της εκλογικής απήχησης.

Ο Τραμπ συσπειρώνει ιδεολογικούς αντιπάλους

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη Δανία. Από τον Καναδά έως την Αυστραλία, η πολιτική αντιπαράθεση με τον Τραμπ εξελίσσεται σε «εκλογικό καύσιμο», καθώς οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν ηγέτες που εμφανίζονται ως υπερασπιστές της εθνικής κυριαρχίας και της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι ακόμη η Ισλανδία βλέπει πλέον πιο θερμά την ευρωπαϊκή της προοπτική, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που δημιουργεί ο Τραμπ.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Megafon, οι Σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν 22,7% και 41 έδρες, σημειώνοντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου. Παραμένουν το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο και επανέρχονται σε θέση «οδηγού» για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αν και εξακολουθούν να εξαρτώνται από κυβερνητικούς εταίρους. Σημαντικά κέρδη καταγράφουν και οι σύμμαχοί τους, με τους Μετριοπαθείς του υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν να σχεδόν τριπλασιάζουν τα ποσοστά τους.

Η άνοδος είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν ληφθεί υπόψη ότι τον Νοέμβριο οι Σοσιαλδημοκράτες έχασαν την Κοπεγχάγη για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα – ένα πλήγμα που είχε προκαλέσει εσωκομματικούς τριγμούς και αμφισβήτηση της ηγεσίας Φρέντερικσεν.

Καταλύτης η κρίση της Γροιλανδίας

Η κρίση της Γροιλανδίας άλλαξε τα δεδομένα. Οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Τραμπ ότι θα «πάρει» το αυτόνομο αρκτικό έδαφος «με κάθε τρόπο» ενεργοποίησαν ένα έντονο φαινόμενο συσπείρωσης γύρω από την κυβέρνηση. Πολιτικοί επιστήμονες συγκρίνουν το κλίμα με εκείνο της πανδημίας, όταν η εθνική κρίση ευνοούσε τους εν ενεργεία κυβερνώντες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχείρησε να απαντήσει και στις κοινωνικές πιέσεις, ανακοινώνοντας πακέτο 600 εκατ. ευρώ σε αφορολόγητα κουπόνια τροφίμων για περισσότερους από 2 εκατ. πολίτες που πλήττονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Σενάριο πρόωρων εκλογών

Το ερώτημα πλέον είναι αν η Φρέντερικσεν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές για να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της, με την κάλπη να πρέπει ούτως ή άλλως να στηθεί έως τον Νοέμβριο. Αναλυτές εκτιμούν ότι ένα εκλογικό αιφνιδιασμό πριν από το καλοκαίρι δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι το «μπόνους Γροιλανδίας» δεν θα διαρκέσει για πάντα. Όταν η διεθνής ένταση υποχωρήσει, τα εσωτερικά ζητήματα –κόστος ζωής, παλαιότερες κυβερνητικές επιλογές και σκάνδαλα– αναμένεται να επανέλθουν στο προσκήνιο. Προς το παρόν, πάντως, η Φρέντερικσεν δείχνει να έχει μετατρέψει μια διεθνή κρίση σε πολιτικό σωσίβιο.

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