Ιράν: Σε πολεμική ετοιμότητα η κυβέρνηση - Έκκληση ΟΗΕ για διάλογο

Το Ιράν οφείλει να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας «ακόμη και για πόλεμο», δήλωσε σήμερα (29/1) ο αντιπρόεδρος της χώρας, Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, εν μέσω αυξανόμενων απειλών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση.

«Σήμερα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι χώρα που ξεκινά πολέμους, ωστόσο αν της επιβληθεί σύγκρουση, θα υπερασπιστεί τον εαυτό της με αποφασιστικότητα και δύναμη», τόνισε ο Αρέφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρωθυπουργός του Ιράν Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί, κεντρική φυσιογνωμία του αντικυβερνητικού κινήματος του 2009, απηύθυνε σφοδρή επίθεση στην ηγεσία της χώρας, καλώντας την να αποχωρήσει από την εξουσία μετά την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων, την οποία χαρακτήρισε «έγκλημα».

Ο Μουσαβί επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι ήταν ο πραγματικός νικητής των προεδρικών εκλογών του 2009 απέναντι στον τότε πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα αλλοιώθηκε μέσω εκτεταμένης νοθείας. Οι μαζικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν υπέρ του έμειναν γνωστές ως το «Πράσινο Κίνημα».

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να φτάσει τις δεκάδες χιλιάδες.

Σύμφωνα με τον Μουσαβί, οι Ιρανοί πολίτες «δεν θα έχουν άλλη επιλογή» παρά να επιστρέψουν στους δρόμους, ενώ εκτιμά ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «αργά ή γρήγορα θα αρνηθούν να συνεχίσουν να επωμίζονται το βάρος» της βίαιης καταστολής. «Καταθέστε τα όπλα και εγκαταλείψτε την εξουσία, ώστε το ίδιο το έθνος να οδηγήσει τη χώρα στην ελευθερία και την ευημερία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, ο Μουσαβί δήλωσε ότι επιθυμεί τη διεξαγωγή ενός «συνταγματικού δημοψηφίσματος», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή «ξένης παρέμβασης».

Ο Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από το 1981 έως το 1989, κατά την προεδρία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί ανέλαβε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Από εκείνη την περίοδο, οι δύο άνδρες θεωρούνταν πολιτικοί αντίπαλοι, με τον Μουσαβί να προβάλλεται τότε ως πιο μετριοπαθής φωνή.

Ο Μουσαβί υπήρξε ένας από τους ελάχιστους υψηλόβαθμους πολιτικούς της δεκαετίας του 1980 που δεν ήταν κληρικός και ο τελευταίος πρωθυπουργός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς το αξίωμα καταργήθηκε με τη συνταγματική αναθεώρηση που ακολούθησε τον θάνατο του Χομεϊνί.

Έκκληση του ΟΗΕ για διάλογο

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση για διάλογο με το Ιράν, με έμφαση στο πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή».

«Καταδικάσαμε απερίφραστα τη φρικτή καταστολή που σημειώθηκε στο Ιράν», δήλωσε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη. Πρόσθεσε ότι ο ΟΗΕ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις και τόνισε τη σημασία της έναρξης ουσιαστικού διαλόγου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό ζήτημα, ώστε να αποφευχθεί μια κρίση με σοβαρές και ενδεχομένως καταστροφικές επιπτώσεις για τη Μέση Ανατολή.