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Κλιμάκωση πίεσης στο Ιράν: Στρατιωτικές απειλές, κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο
Ειδήσεις
16:17 - 29 Ιαν 2026

Κλιμάκωση πίεσης στο Ιράν: Στρατιωτικές απειλές, κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Για να παραφράσει κανείς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, οι ημέρες του ιρανικού καθεστώτος ενδέχεται να είναι μετρημένες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η «όμορφη αρμάδα» του Ντόναλντ Τραμπ -με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln- έχει φτάσει στα ύδατα της Μέσης Ανατολής, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων είναι απολύτως υπαρκτό, εκτός εάν το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ξεπέρασαν σήμερα τα 70 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, καθώς ο επιθετικός τόνος του Τραμπ ενίσχυσε το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές.

Αν και δεν συμμετέχει στη νέα στρατιωτική πρωτοβουλία του Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την οικονομική πίεση. Οι υπουργοί Εξωτερικών που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες ενέκριναν πρόσθετες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους. Παράλληλα, προσανατολίζονται στον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ως τρομοκρατικής οργάνωσης.

Πρόκειται για ένα κάλεσμα «να επιστραφεί στον λαό του Ιράν η δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος, για τον εαυτό του, το μέλλον του», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, πριν από τις συνομιλίες. «Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει στη θέση τους».

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, με τον Ιρανό ομόλογό τους Αμπάς Αραγτσί, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί μια γενικευμένη κρίση.

Πολλά από όσα θα συμβούν τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσουν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, όπως ανέφεραν σε ανάλυσή τους αυτόν τον μήνα οι Πάτρικ Σάικς και Ντίνα Εσφαντιάρι.

Σημειώνεται επίσης ότι δεκαετίες δυτικών κυρώσεων έχουν ενισχύσει υπέρμετρα τη μεταμόρφωση της οργάνωσης από ένα απλό τμήμα του στρατού σε έναν κολοσσιαίο οικονομικό και πολιτικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι έχει και τα περισσότερα να χάσει σε περίπτωση κατάρρευσης του συστήματος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg Economics, στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν είναι «πιθανά», εκτός εάν η χώρα διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, κάτι που επί μακρόν αρνείται να πράξει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη για διάλογο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα απαντήσει με πρωτοφανή ισχύ εάν δεχθεί πίεση.

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