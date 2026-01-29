Δημοσκόπηση MRB: Υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα η διαφορά της ΝΔ - Η ακρίβεια ξανά στο επίκεντρο

Ενδιαφέρουσες τάσεις αναδεικνύονται μέσα από τη μεγάλη δημοσκόπηση της MRB που μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές του 2027, η ΝΔ φαίνεται να διατηρεί υπερπλάσια διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σύμφωνα με τη δημοσκόπηση καταλληλότερος για Πρωθυπουργός.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η ακρίβεια παραμένει στην πρώτη θέση, με το ύψος εισοδημάτων και την απονομή της δικαιοσύνης να ακολουθούν.

Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια βάσει των οποίων οι ο πολίτες θα αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ψηφίσουν, η διασφάλιση της σιγουριάς και της σταθερότητας αναδεικνύεται πρωτεύον ζήτημα.

Αναφορικά με το κατά πόσον θεωρούν ότι οι χώρα είναι θωρακισμένη απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα -με αφορμή και την πρόσφατη κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα- η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα δεν είναι προστατευμένη.

Παράλληλα, η δημοσκόπηση περιλαμβάνει και στοιχεία αναφορικά με το κόμμα Καρυστιανού και μια σφυγμομέτρηση της γνώμης των πολιτών για τη μέχρι στιγμής πολιτική της παρουσία.

Όσον αφορά δε τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται να διαφωνεί.

Κλείνοντας, όσον αφορά το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, ένα πέμπτο των πολιτών φαίνεται ότι θα ήταν θετικά διακείμενο, ώστε να το ψηφίσει.

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