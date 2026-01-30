Ιράν: Ανοικτό σε «δίκαιες» συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς διαπραγμάτευση για τις αμυντικές του δυνατότητες

Έτοιμο να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι «δίκαιες και ισότιμες» και δεν θα αγγίζουν τις αμυντικές και πυραυλικές του δυνατότητες, την ώρα που περιφερειακές δυνάμεις εντείνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για να αποτραπεί μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη πως σκοπεύει να συνομιλήσει με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας ακόμη ένα πολεμικό πλοίο στην περιοχή. Παράλληλα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο πρόεδρος.

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν κλιμακωθεί έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα από τις ιρανικές θρησκευτικές αρχές.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα, ένα από τα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ για την επανέναρξη των συνομιλιών είναι ο περιορισμός του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος, αίτημα το οποίο η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, μετά τις συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε «δίκαιες και ισότιμες» διαπραγματεύσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Το Ιράν δεν έχει πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές δεν μπορούν να διεξάγονται υπό απειλές. Οι απειλές πρέπει να σταματήσουν και η προσέγγιση να αλλάξει προς μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία, όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο κ. Τραμπ», τόνισε.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι οι αμυντικές και πυραυλικές δυνατότητες της χώρας δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. «Οι πύραυλοι και οι αμυντικές μας δυνατότητες δεν θα συζητηθούν ποτέ σε καμία διαπραγμάτευση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διατηρεί και να ενισχύει τις δυνατότητές της στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίος για την υπεράσπιση της χώρας.

Την ίδια ώρα, περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, καταβάλλουν εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή μιας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Απαντώντας στις αμερικανικές απειλές για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη τόσο για διαπραγματεύσεις όσο και για πόλεμο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βούληση του Ιράν να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης.

Ο ίδιος και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ανέφεραν ότι βρίσκονται σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις αυξανόμενες εντάσεις.

Από την πλευρά της, η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η Άγκυρα είναι διατεθειμένη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση και στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη απόφαση για ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Μιλώντας στο πλευρό του Αραγτσί, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι είχε εκτενείς συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, την Πέμπτη, και ότι η Τουρκία θα διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση και η περαιτέρω απομόνωση του Ιράν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επανεκκίνησης των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των κυρώσεων. «Καλούμε όλες τις πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε, ώστε τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν «ένα προς ένα».