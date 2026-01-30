Η Τουρκία επιδιώκει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

Η Άγκυρα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη στενή σχέση που έχει οικοδομήσει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να προωθήσει ζητήματα που άπτονται της εθνικής της ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία εμφανίζεται σύμφωνα με τη Deutsche Welle πρόθυμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή σε κρίσιμα μέτωπα της περιοχής, όπως το Ιράν, η Γάζα και η Συρία, προβάλλοντας την εικόνα του ειρηνοποιού που μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ανοιχτά το ιρανικό καθεστώς με στρατιωτική επέμβαση, η Τουρκία φαίνεται διατεθειμένη να προσφέρει τις «καλές της υπηρεσίες» ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τις σχέσεις που διατηρεί με το Ιράν, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη γεωπολιτική της βαρύτητα και να τοποθετηθεί στρατηγικά ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή (30/1), όπου είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Φιντάν επρόκειτο να διαμηνύσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκτόνωση των υφιστάμενων εντάσεων μέσω διαλόγου, επαναλαμβάνοντας την ξεκάθαρη αντίθεσή της σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, λόγω των σοβαρών περιφερειακών και διεθνών συνεπειών που θα μπορούσε να προκαλέσει.

Μιλώντας πρόσφατα στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ο Χακάν Φιντάν αποκάλυψε ότι έχει εισηγηθεί στην αμερικανική πλευρά μια σταδιακή προσέγγιση στα ανοικτά ζητήματα με το Ιράν, προτείνοντας να εξεταστούν ένα προς ένα και όχι συνολικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι βασικός στόχος του Ισραήλ -το οποίο φέρεται κατά τον ίδιο να βρίσκεται πίσω από την κλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη- είναι η αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ωστόσο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς, όπως σημείωσε, ο ιρανικός λαός συσπειρώνεται διαχρονικά γύρω από την ηγεσία του σε περιόδους εξωτερικής πίεσης.