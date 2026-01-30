ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Τουρκία επιδιώκει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν
Ειδήσεις
16:52 - 30 Ιαν 2026

Η Τουρκία επιδιώκει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Άγκυρα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη στενή σχέση που έχει οικοδομήσει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να προωθήσει ζητήματα που άπτονται της εθνικής της ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία εμφανίζεται σύμφωνα με τη Deutsche Welle πρόθυμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή σε κρίσιμα μέτωπα της περιοχής, όπως το Ιράν, η Γάζα και η Συρία, προβάλλοντας την εικόνα του ειρηνοποιού που μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ανοιχτά το ιρανικό καθεστώς με στρατιωτική επέμβαση, η Τουρκία φαίνεται διατεθειμένη να προσφέρει τις «καλές της υπηρεσίες» ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τις σχέσεις που διατηρεί με το Ιράν, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη γεωπολιτική της βαρύτητα και να τοποθετηθεί στρατηγικά ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή (30/1), όπου είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Φιντάν επρόκειτο να διαμηνύσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην εκτόνωση των υφιστάμενων εντάσεων μέσω διαλόγου, επαναλαμβάνοντας την ξεκάθαρη αντίθεσή της σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, λόγω των σοβαρών περιφερειακών και διεθνών συνεπειών που θα μπορούσε να προκαλέσει.

Μιλώντας πρόσφατα στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ο Χακάν Φιντάν αποκάλυψε ότι έχει εισηγηθεί στην αμερικανική πλευρά μια σταδιακή προσέγγιση στα ανοικτά ζητήματα με το Ιράν, προτείνοντας να εξεταστούν ένα προς ένα και όχι συνολικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι βασικός στόχος του Ισραήλ -το οποίο φέρεται κατά τον ίδιο να βρίσκεται πίσω από την κλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη- είναι η αποδυνάμωση κρίσιμων στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ωστόσο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς, όπως σημείωσε, ο ιρανικός λαός συσπειρώνεται διαχρονικά γύρω από την ηγεσία του σε περιόδους εξωτερικής πίεσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ: Υποψίες ψηφιακής κατασκοπείας πίσω από τη διαρροή του ονόματος της Ματσάδο
Ειδήσεις

Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ: Υποψίες ψηφιακής κατασκοπείας πίσω από τη διαρροή του ονόματος της Ματσάδο

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ναρκωτικά
Ειδήσεις

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ναρκωτικά

Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: «Η ασφαλής ναυτιλία θεμέλιο ειρήνης και παγκόσμιας σταθερότητας»
Ναυτιλία

Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: «Η ασφαλής ναυτιλία θεμέλιο ειρήνης και παγκόσμιας σταθερότητας»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot
Ειδήσεις

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Ειδήσεις

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Η Ισπανία βυθίζεται στο σκοτάδι: Η ολική έκλειψη Ηλίου που θα καθηλώσει την Ευρώπη = Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 δολαρίων η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ