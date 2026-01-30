Στο 6,6% η ανεργία στη Γερμανία - Αρνητικό ρεκόρ 12ετίας

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ανήλθε στα 3,085 εκατομμύρια τον Ιανουάριο, σημειώνοντας τον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 12 ετών. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 6,6%, από 6,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 30/1.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Deutsche Welle, η παραοικονομία στη χώρα βρίσκεται σε επίπεδα-ρεκόρ, φτάνοντας το 11,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).

Συνδικάτα: Κριτική στην κυβέρνηση

Ο Σύνδεσμος των Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) άσκησε έντονη κριτική στις δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς περί υπερτροφικού κοινωνικού κράτους και της υποτιθέμενης «έλλειψης εργατικότητας» των Γερμανών. Η Άνια Πίελ, μέλος του προεδρείου του DGB, δήλωσε στο πρακτορείο dpa: «Η αγορά εργασίας παραμένει στάσιμη. Ούτε οικονομική ανάπτυξη ούτε νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν όταν λοιδορούνται το κοινωνικό κράτος και οι εργαζόμενοι».

Δομικοί ή συγκυριακοί παράγοντες;

Μία προσωρινή αύξηση της ανεργίας στις αρχές του χρόνου είναι σύνηθες φαινόμενο. Το κύριο ερώτημα πλέον είναι αν η άνοδος του Ιανουαρίου θα παγιωθεί ή οφείλεται σε εποχικούς παράγοντες.

Η Αντρέα Νάλες, επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας και πρώην υπουργός Εργασίας, επισημαίνει ότι «ο πραγματικός αριθμός των ανέργων δεν αυξήθηκε σε σχέση με τον Δεκέμβριο, αν αφαιρέσουμε τους συγκυριακούς παράγοντες». Σε αυτούς περιλαμβάνονται η λήξη συμβάσεων στο τέλος του έτους και η μειωμένη δραστηριότητα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές και ο τουρισμός. Όπως δηλώνει η Νάλες: «Η εξέλιξη δεν είναι θετική, αλλά δεν είναι και δραματική. Μεγαλύτερο πρόβλημα μακροπρόθεσμα θα είναι η έλλειψη εργαζομένων λόγω των δημογραφικών εξελίξεων».

Προειδοποιητικές απεργίες στο Δημόσιο

Τα συνδικάτα εξαγγέλλουν προειδοποιητικές απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς από τη Δευτέρα σε 150 πόλεις και κοινότητες. Παράλληλα, διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ σε Βερολίνο, Αμβούργο και Βρέμη συζητείται και η σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η Κριστίνε Μπέλε, αντιπρόεδρος του συνδικάτου Verdi για τον τριτογενή τομέα, αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τεράστια επιβάρυνση «λόγω του άστατου ωραρίου, της δουλειάς σε βάρδιες και της μόνιμης χρονικής πίεσης». Στο Βερολίνο, οι απεργίες θα επηρεάσουν λεωφορεία, μετρό και τραμ, αλλά όχι τον προαστιακό σιδηρόδρομο (S-Bahn).