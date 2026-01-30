ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι: Καμία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές από Ρωσία και Ουκρανία
Ειδήσεις
22:40 - 30 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Καμία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές από Ρωσία και Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη μη πραγματοποίηση επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία επιβεβαίωσε την Παρασκευή (30/1) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το ουκρανικό κοινό, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι από το βράδυ της Πέμπτης έως και την Παρασκευή δεν καταγράφηκαν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε καμία περιοχή της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Κίεβο τήρησε τη συμφωνία, αποφεύγοντας επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών στόχων.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει αμοιβαία την αποχή από τέτοιες ενέργειες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προχωρά σε «αναπροσανατολισμό» των στρατιωτικών της επιχειρήσεων, στρέφοντας τις επιθέσεις της σε υποδομές υλικοτεχνικής σημασίας, όπως σιδηροδρομικούς κόμβους και σημεία μεταφοράς εφοδίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη
Ειδήσεις

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ