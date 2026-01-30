Ζελένσκι: Καμία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές από Ρωσία και Ουκρανία

Τη μη πραγματοποίηση επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία επιβεβαίωσε την Παρασκευή (30/1) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το ουκρανικό κοινό, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι από το βράδυ της Πέμπτης έως και την Παρασκευή δεν καταγράφηκαν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε καμία περιοχή της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Κίεβο τήρησε τη συμφωνία, αποφεύγοντας επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών στόχων.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει αμοιβαία την αποχή από τέτοιες ενέργειες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προχωρά σε «αναπροσανατολισμό» των στρατιωτικών της επιχειρήσεων, στρέφοντας τις επιθέσεις της σε υποδομές υλικοτεχνικής σημασίας, όπως σιδηροδρομικούς κόμβους και σημεία μεταφοράς εφοδίων.