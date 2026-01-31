Γάζα: 12 νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα

Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσαν τουλάχιστον 12 άτομα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, με αναφορές να αναφέρουν ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και παιδιά. Η νέα αυτή επίθεση αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο βίας στην περιοχή, το οποίο πλήττει μια εύθραυστη εκεχειρία.

Ένα από τα πλήγματα χτύπησε διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με οικογενειακούς συγγενείς και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Μια άλλη αεροπορική επιδρομή έπληξε αντίσκηνο στην περιοχή Χαν Γιούνις, νοτιότερα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες, χωρίς να επιβεβαιώσει άμεσα τα πλήγματα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μαυρισμένα και κατεστραμμένα κτίρια, με συντρίμμια να καλύπτουν το δρόμο στην Πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Σάμερ αλ-Άτμπας, συγγενή των θυμάτων, «Βρήκαμε τις τρεις μικρές ανιψιές μου στον δρόμο, λένε για κατάπαυση του πυρός και τέτοια, αλλά τι έκαναν αυτά τα παιδιά; Τι κάναμε εμείς;». Οι Ισραηλινοί πυροβολισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 500 θύματα στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, μετά την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, η οποία μεσολαβήθηκε από τις ΗΠΑ μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Από την πλευρά των Παλαιστινίων, μαχητές της Χαμάς έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το Ισραήλ. Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε τρεις ενόπλους και συνέλαβε έναν τέταρτο, ο οποίος φέρεται να ήταν σημαντικός διοικητής της Χαμάς στην περιοχή της Ράφα.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, αν και οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να προχωρήσουν οι συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, που σκοπεύουν να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο. Η επόμενη φάση του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει θέματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, που απορρίπτει η οργάνωση, η περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, καθώς και η ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης. Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, που είχε παραμείνει κλειστό κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναμένεται να ανοίξει ξανά την Κυριακή.