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Ιταλία: Στα 10 ευρώ τα εισιτήρια των λεωφορείων λόγω Ολυμπιακών Αγώνων - Κατέβασαν 11χρονο παιδί μέσα στο κρύο
Ειδήσεις
11:35 - 02 Φεβ 2026

Ιταλία: Στα 10 ευρώ τα εισιτήρια των λεωφορείων λόγω Ολυμπιακών Αγώνων - Κατέβασαν 11χρονο παιδί μέσα στο κρύο

Reporter.gr Newsroom
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Ένα 11χρονο παιδί στην Ιταλία ανακάλυψε από πολύ νωρίς πως τα ιδεώδη του Ολυμπισμού έχουν και αυτά την τιμή τους. Ο Ρικάρντο έπαιρνε κάθε μέρα το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο του και κατόπιν να επιστρέψει στο σπίτι του. Το εισιτήριο κάνει 2,5 ευρώ, αλλά λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων έχει ανατιμηθεί στα 10 ευρώ. Ο Ρικάρντο, όμως, είχε στην κατοχή του το παλιό εισιτήριο και ο οδηγός του λεωφορείου τον κατέβασε. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Η Εισαγγελία του Μπελούνο άνοιξε έρευνα μετά τη μήνυση των γονιών για εγκατάλειψη ανηλίκου. Άλλωστε, ο 11χρονος γιος τους αναγκάστηκε να περπατήσει έξι χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι και το κρύο για να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Έφτασε στο σπίτι με υποθερμία, είχε μωβ χείλη», δήλωσε η μητέρα του που προσφεύγει στη δικαιοσύνη, ενώ ο οδηγός τέθηκε σε αναστολή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν το 11χρονο παιδί αναγκάστηκε να κατέβει στο Vodo di Cadore και, για να επιστρέψει στο σπίτι του στο San Vito, περπάτησε έξι χιλιόμετρα στο κρύο και στο χιόνι. Δεν είχε στην κατοχή του το ολυμπιακό εισιτήριο των 10 ευρώ, αλλά ένα καρνέ με εισιτήρια των 2,5 ευρώ.

Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση για εγκατάλειψη ανηλίκου κατά της Dolomiti Bus και κατά του οδηγού του λεωφορείου όπου συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, οι οδηγοί δεν μπορούν να δέχονται μετρητά για την πληρωμή εισιτηρίων, ανεξαρτήτως μήκους διαδρομής, ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026. Το παιδί όμως είχε καρνέ εισιτηρίων και, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς του, θα μπορούσαν να ακυρωθούν τέσσερα εισιτήρια, αποφεύγοντας έτσι να αφεθεί στο κρύο ένας ανήλικος, ο οποίος μάλιστα δεν είχε ούτε κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με κάποιον να τον παραλάβει.

«Η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών έχει ξεκινήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους — δηλώνει ο πρόεδρος της επαρχίας Belluno, Roberto Padrin — και αν επιβεβαιωθεί η εκδοχή της οικογένειας, πρόκειται για γεγονός εξαιρετικά σοβαρό». Πέρα από τις έρευνες, το ότι ένα 11χρονο παιδί αφέθηκε πεζό μέσα στο χιόνι «είναι από μόνο του σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρό», καταλήγει ο Padrin.

Από τη Ρώμη, ο γερουσιαστής από το Belluno του κόμματος FdI, Luca De Carlo, δηλώνει «ανακουφισμένος» που το παιδί είναι καλά. Ταυτόχρονα, «δεν μπορούμε παρά να ζητήσουμε με αποφασιστικότητα να διαλευκανθεί το συντομότερο αυτή η υπόθεση».

Η βουλευτής Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra) μιλά για σκάνδαλο: «Μα σοβαρολογούμε; — λέει — Ό,τι συνέβη στο Cadore είναι απαράδεκτο: δεν είναι μόνο απάνθρωπο, αλλά και επικίνδυνο. Οι πολιτικές που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν την ασφάλεια των ανθρώπων». Η βουλευτής έχει ήδη καταθέσει ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Giuseppe Valditara: «Η παρέμβασή του είναι επείγουσα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά».

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής Belluno καταδικάζουν το γεγονός και καταγγέλλουν ότι «το κόστος των δημόσιων συγκοινωνιών είναι υπερβολικό», ανεξάρτητα από τους Αγώνες. «Το περιστατικό στο Vodo είναι απλώς το τελευταίο, εξαιρετικά σοβαρό, επεισόδιο ενός συστήματος που δεν λειτουργεί — καταγγέλλει το Δίκτυο Μαθητών — η κατάσταση είναι εδώ και καιρό μη βιώσιμη, πόσο μάλλον τώρα, με αυξήσεις, ειδικά εισιτήρια και νέες τιμές που συνδέονται με μεγάλα γεγονότα, σαν να πρέπει εμείς να πληρώσουμε το τίμημα των Ολυμπιακών Αγώνων».

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