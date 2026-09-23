Ryanair: «Ψαλίδι» στις χειμερινές πτήσεις λόγω κόστους καυσίμων

Η Ryanair αναμένεται να συνεχίσει να περιορίζει τις συχνότητες των πτήσεών της κατά τη χειμερινή περίοδο, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την έκθεσή της στις τιμές των καυσίμων που δεν έχει καλύψει μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Παράλληλα, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητάς της σε αγορές με χαμηλότερα τέλη, όπως η Ιταλία και οι σκανδιναβικές χώρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, εξαπέλυσε παράλληλα νέα επίθεση στους «φόρους επισκεπτών» του Ηνωμένου Βασιλείου, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του σε μια πολιτική που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνει την τουριστική δραστηριότητα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, με αφορμή την παρουσίαση του χειμερινού προγράμματος της εταιρείας, ο Ο’Λίρι υποστήριξε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται προς τη μείωση αντίστοιχων επιβαρύνσεων, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί την αντίθετη πορεία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανόητη και καταδικασμένη να αποτύχει» την πρόταση που θα έδινε τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να επιβάλλουν πρόσθετο φόρο στα ξενοδοχεία. «Εναπόκειται στο Ηνωμένο Βασίλειο να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά του», δήλωσε ο επικεφαλής της Ryanair.

Λιγότερες πτήσεις τον χειμώνα – Χωρητικότητα σε φθηνότερες αγορές

Η Ryanair θα διαθέσει συνολικά 435 δρομολόγια τον φετινό χειμώνα, σύμφωνα με τον Ο’Λίρι. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τρεις νέοι προορισμοί από το αεροδρόμιο Στάνστεντ, καθώς και 18 νέες συνδέσεις από άλλα βρετανικά αεροδρόμια.

Παρά την επέκταση αυτή, η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει να μειώνει τη συχνότητα των πτήσεων σε ορισμένες αγορές, καθώς ο συνδυασμός του υψηλότερου κόστους καυσίμων και της ασθενέστερης καταναλωτικής ζήτησης ασκεί πιέσεις στον κλάδο των αερομεταφορών.

Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεώνονται να μειώνουν τους ναύλους προκειμένου να ενισχύσουν τις κρατήσεις, ενώ η Ryanair έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τον ετήσιο στόχο επιβατικής κίνησης και έχει προαναγγείλει ότι θα προσφέρει λιγότερες θέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη.

Ανοδική τάση στους ναύλους μετά από μήνες υποχώρησης

Ο Ο’Λίρι ανέφερε ότι η εταιρεία διαπιστώνει πλέον σημάδια ανάκαμψης στις τιμές των εισιτηρίων, έπειτα από μήνες πτώσης, καθώς οι ναύλοι άρχισαν να καταγράφουν μικρή άνοδο από τον Αύγουστο.

«Όλοι θα μειώσουν τη χωρητικότητα αυτόν τον χειμώνα, επειδή όλοι είμαστε πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι στις τιμές του πετρελαίου αυτόν τον χειμώνα και το καλοκαίρι του 2027 απ’ ό,τι ήμασταν το καλοκαίρι του 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τα καύσιμα συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα λειτουργικά τους κόστη. Ως αποτέλεσμα, η αυξημένη έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου εντείνει την ανάγκη για περιορισμό της χωρητικότητας κατά τις περιόδους χαμηλότερης ζήτησης.

Νέα επίθεση στις βρετανικές υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης Τύπου αφιερώθηκε από τον επικεφαλής της Ryanair στην κριτική προς τον επικεφαλής της National Air Traffic Services (NATS), Μάρτιν Ρολφ, με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ο’Λίρι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες διαταραχές στις πτήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες για τη Ryanair, υποστηρίζοντας ότι το πιο πρόσφατο περιστατικό κόστισε στην εταιρεία περίπου 4 έως 5 εκατ. λίρες.