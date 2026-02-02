Σάλος στη Νορβηγική βασιλική οικογένεια: Αποκαλύψεις για επαφές της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν προκαλέσει κλυδωνισμούς στη σκανδιναβική μοναρχία, σύμφωνα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Γκαρ Στέρε. Τα έγγραφα, που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, περιλαμβάνουν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της πριγκίπισσας και του Έπσταϊν, με σημαντικό κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό αντίκτυπο.

Η Μέτε-Μάριτ ζήτησε συγγνώμη το Σάββατο, παραδεχόμενη ότι επέδειξε κακή κρίση διατηρώντας επαφές με τον χρηματιστή. Ο πρωθυπουργός Στέρε συμφώνησε με την εκτίμησή της, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «συμφωνεί πως επεδείχθη κακή κρίση» και ότι είναι σημαντικό να το αναγνωρίσει κανείς δημόσια. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η πριγκίπισσα και άλλοι Νορβηγοί που αναφέρονται στα έγγραφα θα πρέπει να εξηγήσουν περαιτέρω την έκταση της εμπλοκής τους.

Η παραδοχή της Μέτε-Μάριτ έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, καθώς ο γιος της, Μάριους — από προηγούμενη σχέση πριν τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον — αντιμετωπίζει δίκη για κατηγορίες βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, με την υπόθεση να ξεκινά αύριο.

Σε δήλωσή της μέσω των ανακτόρων στο Reuters, η πριγκίπισσα ανέφερε: «Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπστιν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν. Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπστιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Τα στοιχεία από τα έγγραφα

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν δεκάδες emails που αντάλλαξαν η Μέτε-Μάριτ και ο Έπσταϊν μεταξύ 2011 και 2014, μαρτυρώντας συνεχή και στενή επικοινωνία. Σε ορισμένα από τα μηνύματα, η πριγκίπισσα φαίνεται ιδιαίτερα θερμή, γράφοντάς του ότι «γαργαλάς το μυαλό μου» και χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ γενναιόδωρο» και «τόσο γλυκό». Σε ένα email του 2012 τον περιγράφει ως «πολύ γοητευτικό» και ρωτά αν θα ήταν «απρεπές για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μία σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του υπολογιστή του 15χρονου γιου της».

Σε άλλη ανταλλαγή, η πριγκίπισσα σχολιάζει ότι το Παρίσι είναι «καλό για μοιχεία» και θεωρεί τις Σκανδιναβές «καλύτερο υλικό για σύζυγοι». Υπάρχουν επίσης ευχαριστίες για λουλούδια που έλαβε από τον Έπσταϊν όταν ήταν άρρωστη, με την υπογραφή «Με αγάπη, Mm». Το 2013, μάλιστα, η Μέτε-Μάριτ έμεινε για τέσσερις ημέρες σε οικία του Έπστιν στη Φλόριντα, ενώ εκείνος απουσίαζε.

Παρά το περιεχόμενο των emails, η πριγκίπισσα διαχώρισε την ίδια τη συμπεριφορά της από τις εγκληματικές πράξεις του Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι διακόπηκε η επικοινωνία το 2014, όταν αντιλήφθηκε ότι ο χρηματιστής «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με τη πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης απέναντι σε τρίτους».

Η Μέτε-Μάριτ εξέφρασε επίσης «βαθιά συμπαράσταση και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Έπσταϊν, υπογραμμίζοντας ότι στα έγγραφα υπάρχει και μήνυμα από το 2011 όπου αναφέρει ότι τον είχε «γκουγκλάρει» και ότι «δεν φαινόταν και τόσο καλό», συνοδευόμενο από χαμογελαστό emoji.

Η δημοφιλία της μοναρχίας

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις, η νορβηγική μοναρχία παραμένει δημοφιλής, με περίπου 70% των Νορβηγών να δηλώνουν υποστήριξη στον θεσμό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK. Η έρευνα διεξήχθη πριν από τη δημοσίευση των τελευταίων εγγράφων για τον Έπσταϊν.

Οι αποκαλύψεις για την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ προσθέτουν νέες προκλήσεις στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, που μέχρι τώρα χαρακτηρίζεται από χαμηλούς τόνους και δημοφιλή παρουσία στη χώρα των 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων.