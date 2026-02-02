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Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για παράνομες εξαγωγές προς τη ρωσική πολεμική βιομηχανία
Ειδήσεις
17:12 - 02 Φεβ 2026

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για παράνομες εξαγωγές προς τη ρωσική πολεμική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Γερμανοί τελωνειακοί αξιωματούχοι συνέλαβαν τη Δευτέρα (2/2) πέντε άνδρες, οι οποίοι φέρονται να παραβίασαν τα εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, εξάγοντας βιομηχανικά προϊόντα σε ρωσικές εταιρείες κατασκευής όπλων.

Σύμφωνα με την εν εξελίξει έρευνα, οι κατηγορούμενοι οργάνωσαν περίπου 16.000 αποστολές προς τη Ρωσία, με τις παράνομες συναλλαγές να ανέρχονται τουλάχιστον στα 30 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου το γραφείο του Ομοσπονδιακού Γενικού Εισαγγελέα της Γερμανίας.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, οι συλλήψεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές στο Κίεβο καλούν τους Ευρωπαίους ηγέτες να εντείνουν τα μέτρα κατά των εξαγωγών βιομηχανικών αγαθών και εξαρτημάτων που η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή όπλων τα οποία αξιοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων περιλαμβάνονται δύο άτομα με διπλή -γερμανική και ρωσική- υπηκοότητα και ένα άτομο με διπλή -γερμανική και ουκρανική- υπηκοότητα.

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα διαδραματίζει μια εμπορική εταιρεία στην πόλη Λίμπεκ της βόρειας Γερμανίας, η οποία ανήκει σε ύποπτο που ταυτοποιείται από το δικαστήριο ως Νικίτα Σ.

«Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, ο ίδιος και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν την εταιρεία για να προμηθεύονται συνωμοτικά αγαθά για τη ρωσική βιομηχανία και να τα εξάγουν επανειλημμένως στη Ρωσία», ανέφεραν οι εισαγγελείς. «Για να αποκρύψουν τη δραστηριότητά τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία ακόμη εταιρεία-βιτρίνα στο Λίμπεκ, εικονικούς αγοραστές εντός και εκτός της ΕΕ, καθώς και μια ρωσική εταιρεία ως παραλήπτη, στην οποία ο Νικίτα Σ. κατείχε επίσης θέση ευθύνης».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι «τελικοί χρήστες» των εξαγόμενων αγαθών περιλάμβαναν τουλάχιστον 24 καταγεγραμμένες ρωσικές αμυντικές εταιρείες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κρατικοί φορείς της Ρωσίας φέρονται να υποστήριξαν τις διαδικασίες προμήθειας.

Οι εξαγωγές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, μηχανικά και τεχνικά εξαρτήματα για τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, όπως ρουλεμάν και ημιαγωγικές συσκευές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ARD.

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